Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Der Heilige St. Martin und seine Geschichte standen im Mittelpunkt des Gottesdienstes in der Malche-Kirche in Bad Freienwalde. Gemeinsam mit Schwester Christel Stawenow zeigten die Johanniter-Schüler Elise als Bettler und Ludwig als Martin am Freitagabend, was sich damals zutrug, als der Soldat mit seinem Pferd zum Stadttor ritt und dort auf den frierenden Armen traf. Um dem kalten Novemberwind etwas entgegenzusetzen, teilte Martin, der fortan nicht mehr dem römischen Kaiser, sondern Jesus Christus dienen wollte, seinen Mantel in zwei Hälften. Als Mönch und späterer Bischof ist er bis heute in den Martinsumzügen und -festen auch in der Region lebendig.

So wurden in der Malche, nachdem gemeinsam die Laternen entzündet und durch das Tal getragen wurden, Martinshörnchen geteilt. Zudem brannte vor der Kirche, in der zur Einstimmung Lieder erklungen waren, ein Feuer. Die bei der Kollekte gesammelten Spenden gehen in diesem Jahr an ein Straßenkinder-Projekt im afrikanischen Tansania.