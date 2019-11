Daria Doer

Oranienburg Mehr als 100 Gäste sind der Einladung zur Podiumsdiskussion gefolgt und sitzen am Samstagabend im abgedunkelten Raum der Stadtbibliothek. Auf dem Podium haben sich neben dem Arzt Dr. Christian Rössler, Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke und OGA-Reporter Volkmar Ernst, die jene Monate im Neuen Forum aktiv mitgestalteten, auch Sängerin Suzy Bartelt, zum Zeitpunkt des Mauerfalls acht Jahre alt, und Nachwendekinder wie Jennifer Bernard und Maike Hansen versammelt. Auch im Publikum befinden sich bei dieser Veranstaltung junge Erwachsene, die die Zeit um 1989 nur aus Erzählungen kennen. Am Rand stehen Bilder, die sich künstlerisch mit Mauer und Mauerfall auseinandersetzen und im Kunstraum Oranienwerk entstanden sind. Die Vorsitzende des Kunstraums, Christiane Grintzewitsch, war es auch, die die Idee hatte, Oranienburger Erinnerungen an den Mauerfall zu sammeln, bevor sie verloren gehen.

Es sind die Jungen, die an diesem Abend zuerst zu Wort kommen. Jennifer Bernard, Leiterin der Tourist-Information und Historikerin, erinnert sich, dass ihr die Berichte von Eltern und Großeltern vorgekommen seien wie Erzählungen aus einer anderen Zeit in einer anderen Welt. Trotz ihrer Teilnahme an den Oranienburger Montagsdemos hätten die Eltern nicht mit einer Grenzöffnung gerechnet. Aus dem Publikum gibt es dazu verschiedene Wortmeldungen, Bestätigung und Widerspruch. Es scheint, als hätten Menschen, die die Errichtung der Mauer erlebten, eher an ihren Fall geglaubt als die, die in ihrem Schatten geboren wurden.

Viele Themen werden durch die Geschichten vom Podium angesprochen. Historische Vorgänge wie der fehlgeschlagene "Sturm auf die Stasizentrale" stehen neben Emotionen und rein persönlichem Erleben wie dem herzlichen Empfang durch die Westberliner. Jeder, der etwas zum Gespräch beitragen möchte, kommt zu Wort, und aus den Stimmen von Oranienburgern aus unterschiedlichen Bundesländern und Generationen entsteht an diesem Abend ein optimistisches Bild der Stadt.