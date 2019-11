Klare Botschaft: Mitglieder des Dahmsdorfer Chores und der Bewegung "Solidarisch" erinnerten mit einem großen Plakat an die Anschläge auf die Synagogen in Müncheberg 1938 und in Halle vor vier Wochen. © Foto: Martin Stralau/MOZ

Von Martin Stralau

Müncheberg/Strausberg (MOZ und Sam Dreyster) Elli Elly Herrmann, geb. Jacob, und Liselotte Baumann sind zwei von 23 Müncheberger Juden, deren Namen auf der Gedenktafel eingraviert sind, die Bürgermeisterin Uta Barkusky und Frank Geißler, Vorsitzender des Heimatgeschichtsvereins, am Sonnabend in der Stadtpfarrkirche St. Marien enthüllten. Beide Frauen, die eine 1889, die andere 1913 in Müncheberg geboren, wurden 1943 von Berlin aus ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Sie teilen das Schicksal der Müncheberger Juden, die beginnend mit dem Pogrom am 9. November 1938 durch das nationalsozialistische Regime ermordet oder vertrieben wurden – und deren Namen überliefert sind. Die Tafel soll schon bald im Südportal der Kirche aufgehängt werden.

Jeder Name einzeln gezeigt

150 Menschen waren in die Kirche gekommen, um sich gemeinsam an die Verbrechen jener Zeit zu erinnern. "So viele wie noch nie zu diesem Anlass", wie Pfarrerin Karin Bertheau ergriffen feststellte. Sie dankte in ihrer Andacht Frank Geißler, der in einem kurzen Vortrag auf die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Müncheberg einging, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts bis zu jenen schrecklichen Ereignissen beständig gewachsen war. Dass er die 23 Namen der Tafel für stilles Gedenken einzeln auf eine Leinwand geworfen hatte, würdigte sie ebenso. "Danke, dass Sie uns die Zeit gegeben haben, jeden Namen wahrzunehmen."

Die Menschen zu diesen Namen, betonte die Pfarrerin, "wollten, so wie wir auch, in Frieden und Sicherheit leben. Sie wollten von ihren Nachbarn und Freunden respektiert sein in ihrem Glauben und ihrer Religion. Sie waren doch hier zu Hause." Der Gedanke, "dass man aus seiner Heimat vertrieben werden kann, weil man ein wenig anders ist, weil man angeblich nicht so ist, wie alle", lasse sie beim Gedenken jedes Mal "erstarren", sagte sie. "Die Frage ist, haben wir da­raus etwas gelernt?" Angesichts der voll besetzten Kirche denke sie das schon.

Mut machen dürfte, dass auch die anderen zwei Orte, an denen zuvor an das Pogrom erinnert wurde, zahlreiche Menschen anzogen. Zuerst das Gedenken auf dem jüdischen Friedhof mit Pastorin Inge Clausonet mit 40 Teilnehmern und gleich anschließend das Gedenken am Erinnerungsstein an die jüdische Gemeinde und die 1938 zerstörte Synagoge gegenüber dem Rathaus mit 80 Menschen. Dort, wie auch später in der Kirche, sang der Dahmsdorfer Chor unter Anleitung der amerikanischen Gastsängerin Heidi Jonsson jüdische Friedenslieder. Ein klanglicher Hochgenuss, in den dank verteilter Liedzettel viele einstimmen konnten. Das Netzwerk "Solidarisch", das Zeichen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft setzen will, hatte ein Plakat mitgebracht, auf dem an die Anschläge auf die Synagogen in Müncheberg 1938 und in Halle vor gut einem Monat erinnert wird. "Nie wieder Faschismus. Wir stehen zusammen", lautet die Botschaft. Es soll künftig im Müncheberger Café "Thälmanns" hängen.

Pogromgedenken in Strausberg

In Strausberg kamen bereits am Sonnabendvormittag rund 50 Gäste zum Pogromgedenken an den ehemaligen jüdischen Friedhof. Viele legten Blumen nieder. Nach Bürgermeisterin Elke Stadeler führte Stadtsprecherin Caroline Haitsch-Berg aus, dass das Problem Antisemitismus aktueller denn je ist. Angesichts immer weniger sich Erinnernder sei es umso wichtiger, sich mit den historischen Ereignissen zu befassen. Caroline Haitsch-Berg ging auf eine Umfrage des Zeit-Magazins unter 120 14- bis 19-jährigen Schülern ein, die gezeigt habe, dass die Jugend die Geschichte des Dritten Reichs zwar kenne, jedoch ein großer emotionaler Abstand zu den Ereignissen bestehe. Dass die Feindlichkeit gegen Juden nach 81 Jahren noch immer vorhanden sei, zeigten steigende Übergriffszahlen und das jüngste Attentat in Halle, sagte sie. Die Strausbergerin Hella Sander berichtete von ihren Kindheitserlebnissen am 9. und 10. November 1938 in Quedlinburg.