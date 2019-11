MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Am Wochenende wurden der Polizei zwei Autodiebstähle gemeldet. In der Nacht zu Sonnabend entwendeten Unbekannte einen Mazda, der in der Rosenstraße in Petershagen geparkt war. Dadurch entstand dem Besitzer ein Schaden von rund 15 000 Euro. Zudem wurde die Polizei am Sonnabend über den Diebstahl eines Renault Kangoo informiert. Der Wagen war in Eggersdorf, auf einem Grundstück in der Altlandsberger Chaussee, geparkt gewesen. Polizeibeamte fanden den gestohlenen Renault am Sonnabendabend im Altlandsberger Ortsteil Bruchmühle auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.