Annette Herold

Erkner (MOZ) Das Duo arthe musica hat Freitagabend mit einem Konzert in der Genezarethkirche die Gerhart-Hauptmann-Tage eröffnet. Bis zum 26. November ist ein vielfältiges Kulturprogramm geplant. Zum Abschluss zeigen Schüler des Carl-Bechstein-Gymnasiums ein literarisches Programm, das auf Hauptmanns Novelle "Faching" basiert. Morgen, 19 Uhr, wird ins Hauptmann-Museum zu einem Vortrag mit dem Titel "Gerhart Hauptmann und Johann Joachim Winckelmann" eingeladen. Am Mittwoch, 18 Uhr, bietet das Museum eine Sonderführung an, und am Donnerstag, 18.30 Uhr, lesen im Rathaus Autoren der Friedrichshagener Verswerkstatt.

Hauptmann als Namenspatron für viel Kultur in Erkner, so wolle er die Festtage verstanden wissen, sagte Stefan Rohlfs, der Leiter des Hauptmann-Museums, zur Eröffnung. Der Abend stand im Zeichen romantischer Musik, dargeboten von Dörthe Haring (Gesang) und Arne Zauber (Akkordeon). Das Publikum sparte nicht mit Beifall.