MOZ

Beeskow (MOZ) Heute und Mittwoch werden in der Region Martinsandachten gefeiert. Den Start macht Beeskow, wo es in der Marienkirche um 16.30 Uhr ein traditionelles Anspiel gibt. Beim Gottesdienst wirkt der Kinderchor der Marienkantorei mit, anschließend gibt es einen Martinsumzug bis zum gemütlichen Ausklang auf dem Kirchplatz mit Grillstand, Waffeln und Tee. Ebenfalls um 16.30 Uhr beginnt in der Kirche Tauche das Martinsfest mit anschließendem Laternenumzug zum Pfarrgarten. Storkow gedenkt dem Heiligen mit einem St.-Martins-Singen, das um 17 Uhr beginnt. Ort: In der Kirche und darum herum. Ebenfalls um 17 Uhr beginnt in der Kirche Lieberose eine Andacht. Anschließend ist ein Umzug geplant. Mit Gegrilltem laden die Lieberoser zur Stärkung ein. In Friedland geht es am Mittwoch genau anders herum: Um 16 Uhr startet der Laternenumzug vom Pfarrhaus zur Kirche. In der Kirche ist eine Andacht geplant. Dort werden auch Martinshörnchen geteilt. In Lindenberg hielt Kathechetin Marion Meitzner bereits am Freitag eine Andacht mit der Martingeschichte ab. Danach gab es einen traditionellen Umzug.