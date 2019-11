MOZ

Joachimsthal (MOZ) Aus einem an der Turnhalle in der Brunoldstraße in Joachimsthal abgestellten Auto haben Diebe eine Sporttasche und eine Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Um an die Beute zu kommen, hatten sie eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Während dieser Zeit war die Besitzerin des Autos beim Volleyballspiel in der Halle. Auch in Bernau versuchten Diebe an Wertsachen in einem Auto zu kommen. Ihnen gelang es aber nicht, den Kofferraum des auf einem Parkplatz in der Lohmühlenstraße abgestellten Fahrzeugs zu öffnen.