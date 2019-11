Matthias Haack

Neuruppin (moz) Das hätte im sechsten Saisonspiel beim Blick auf den angeknockten Kontrahenten eine Gala werden können für die Neuruppiner. Doch etwas fehlte: Die Basics des Handballs, wie Trainer Christian Will monierte. Jedenfalls über die ersten 25 Minuten "werden wir sprechen. Da liegt noch Arbeit vor uns", gestand Will nach dem Abpfiff.

Weder Tempo noch Breite im Spiel und schon gar nicht ein Ideenreichtum und klare Abschlüsse vorm Tor – der HCN versäumte es, den Gegner frühzeitig in die Schranken zu verweisen. "In der Abwehr war es noch okay, nur nach vorn hin lief absolut nichts." Ab Minute 25 besann sich das Heimteam zwar, nur der mitreißende Sport blieb weiterhin aus. In der zweiten Halbzeit lief nach heftigen Worten in der Kabine vieles besser, wohl auch, weil der taktische Kniff des Neuruppiner Trainergespann griff: Die höherklassig erfahrenen Erik Dohrn (bis dahin sechs Tore) und Daniel Zarbock wurden in Manndeckung genommen. Will: "Beide hätten uns schon weh tun können." Jonas Simon und Till Winkelmann schirmten die beiden Premnitzer an der Mittellinie ab, während Hans Kühne, Leeroy Nietzel, Christian Lück sowie Marten Bukowski zu viert den Kreis absicherten – und kaum etwas zuließen. Zudem hatten die Torsteher Maik Berger und Dennis Plötz gute Sicht auf die Schützen. Gegen so eine Mannschaft müssen 30 oder mehr Tore fallen, befand Christian Will. Dass der HCN anfangs wenige Treffer schluckte, entschädigt nicht.