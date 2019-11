Aileen Hohnstein

Birkenwerder Allgemeine Unzufriedenheit, Engpässe in der ärztlichen Versorgung und Überwachung durch die Staatssicherheit – als sich der Mediziner Dr. Hans-Joachim Lorentz an die Zeit in der damaligen DDR vor 30 Jahren erinnert, erntet er am Ende herzliches Lachen und amüsiertes Kopfschütteln. Der Grund: Er liest am Freitagabend im Rathaussaal aus seiner Stasi-Akte, seit 1973 war er im Visier der Sicherheitsbehörde. Er führe eine entartete Lebensweise, sei äußerlich sehr salopp, trage Backenbart, hieß es da unter anderem. "Sein Äußeres lässt nicht auf einen Arzt schließen und entspricht auch nicht den sozialistischen Prinzipien", zitiert er. Lorentz ist einer von vier Personen, die zur Ausstellungseröffnung von "Als das Blatt sich wendete. Der gesellschaftliche Aufbruch in Birkenwerder 1989/1990" von damals berichten.

Zeitzeugen der Geschichte

Auch Peter Staamann, Ute Lüty und Tobias Schürhoff stehen neben ihm im vollen Rathaussaal und haben mit ihren Erinnerungen dazu beigetragen, dass die Ausstellung zustande kam.

Schon 2011 wurde diese erstmals in Birkenwerder gezeigt. Die Historiker und Eheleute Manuela Dörnenburg und Bernt Roder hatten es sich damals zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der friedlichen Revolution in Birkenwerder festzuhalten. Etwa 20 Personen hatten sich aktiv daran beteiligt, zum einen waren es Zeitzeugen, zum anderen hilfreiche Unterstützer, die das ehrenamtliche Projekt zum Erfolg führten. Seit Freitag wird die Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum der Maueröffnung erneut gezeigt. "Es ist so eine schöne Ausstellung speziell für Birkenwerder, weil die Leute vor Ort mit Fotos und ihren Geschichten in Erscheinung treten und wir erfahren können, warum sie damals politisch aktiv geworden sind", sagt SPD-Vorsitzende Susanne Kohl, die eine der Initiatoren für die Wiederaufnahme der Schau ist.

"Heute wollen wir mit der Ausstellung im Hier und Jetzt ankommen", sagt Manuela Dörnenburg. Zur Auftaktveranstaltung fragt Moderator Alexander Dieck deshalb die vier Protagonisten unter anderem, wie sie nach 30 Jahren auf die Geschehnisse zurückblicken, welche Wünsche und Träume sich seitdem erfüllt oder zerschlagen haben. Tobias Schürhoff war vor 30 Jahren in der achten Klasse, hatte aber trotz seines jungen Alters schon mitbekommen, dass die DDR wankte: "Wir wussten schon lange, dass die Zukunft des Landes nicht mehr so weit in die Ferne zielt." Trotz der Unsicherheiten, die sich durch den gesellschaftlichen Umbruch der Wende ergeben haben, sieht er die Chancen, die sich dadurch ergeben haben: "Das Gute der Zeit ist, dass man alles werden kann, was man sein möchte."

Es war nicht alles gut

"Ich bin stolz, dass wir das alles so geschafft haben. Für mich existiert die Mauer in den Köpfen nicht", sagt Hans-Joachim Lorentz. Ute Lüty blickt differenzierter auf die Zeit zurück: "Hinterher ist man immer schlauer. Vielleicht hätten wir einiges anders machen, vielleicht nicht so hastig alles über Bord werfen sollen."

Peter Staamann engagierte sich im Neuen Forum, weil er etwas dazu beitragen wollte, um die bestehenden Zustände in der DDR zu ändern. "Es war ein großes Risiko, was wir damals eingegangen sind. Wenn ich zurücksehe, hat es sich aber gelohnt", sagt er. Dieter Rahn, neben Peter Staamann Gründungsmitglied der Bürgerbewegung Neues Forum Birkenwerder, ist als Zuschauer zur Ausstellungseröffnung gekommen. "Es ist positiv und richtig, was vor 30 Jahren passiert ist. Aber was daraus gemacht worden ist, war nicht alles gut", sagt Staamann und fürchtet, dass die Gesellschaft heute immer weiter auseinanderdriftet und die nächste Revolution nicht mehr friedlich bleibt.