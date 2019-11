Katja Schrader

Hennigsdorf Im Hennigsdorfer Stadtklubhaus traf Klassik auf Rock. Die Band Krähe lud zu einem Konzert mit dem Streichquintett der Leipziger Sinfoniker. Wer Konzerte von Stefan Krähe und seiner gleichnamigen Band kennt, wundert sich beim Eintritt in den Stadklubhaus-Saal. Eigentlich sei man gewöhnt, sich ganz vorn an der Bühne treiben zu lassen, mitzusingen und zu tanzen, meint Manuela, die sich mit Freundin Anette an den einzigen Stehtisch, ganz vorn gestellt hat. "Komisch mit den Tischen. Vielleicht, weil es mit Klassik ist", wundert sich auch Frank, der mit seinem Bier weit hinten steht.

Krähe ist in Brandenburg und anderen Regionen des Landes eine musikalische Größe. Bis 2017 war er Frontmann der selbst gegründeten Band SIX. Sie begannen ihre erfolgreiche Bandgeschichte mit Coversongs, ergänzten immer mehr mit eigenen Stücken. Und obwohl die Fans das eigene SIX-Repertoire feierten, wurde die Band den Stempel der Coverband nicht los. Deshalb trennten sie sich. Seit 2018 ist der Jüterboger Stefan Krähe mit seinem neuen Projekt "KRÄHE auf Tour". Und es gibt ausschließlich eigene Stücke und Musik aus dem selbst gemachten Repertoire von SIX.

Nach der Pause wird es besser

Die Leipziger beginnen das Konzert. Dann kommen Stefan Krähe und seine Band auf die Bühne. Die Streicher umrahmen die Stücke. Das Publikum ist weit weg. Die große Fläche zwischen Bühne und dem Publikum ist leer. Es wirkt ein wenig steif, wie die weißen Decken auf den Tischen. Krähe sagt im ersten Teil nicht viel. Er singt, singt von der Liebe, dem Glauben daran und dem Schmerz. Er trägt sein Herz auf der Zunge, seine Wut, Sehnsucht und Zweifel. Die Fans kennen jede Zeile und singen mit.

Anette und Manuela sind seit Jahren Krähe-Fans. "Im Auto, auf dem Weg von der Arbeit, kommt nur Krähe rein", sagt Anette. Sie schwärmt auch vom Gitarristen. "Was der aus seiner Klampfe rausholt, ist Wahnsinn." Mit der Klassikbesetzung haben die Frauen die Band allerdings noch nie gehört. "So hat es noch mehr Herz und Schmerz", sagt Manuela.

Nach der Pause fordert Krähe die Besucher auf, nach vorn zu kommen. "Ihr habt mehr davon. Atmosphäre – bitte jetzt", so der Sänger. Die Band wirkt freier, das Zusammenspiel mit dem Klassikorchester funktioniert leichter. Den Musikern macht es nun sichtlich Spaß. Wie nebenbei und doch so wirkungsvoll vertiefen die Streicher die Melodien, umspielen Krähes Melancholie, als müsste es unbedingt so sein. Als am Ende der Metallica-Hit "Nothing Else Matters" für Gänsehaut sorgt, ist der Coversong nicht mehr als eine Zugabe von einem Konzert.