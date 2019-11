Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Was für ein verrücktes Brandenburg-Duell in der vierthöchsten deutschen Fußball-Liga! Die Gastgeber geraten in Rückstand, gleichen aus, gehen in Führung und verpassen doch den ersten Sieg im neunten Aufeinandertreffen mit den Lausitzern – durch den Ausgleich kurz vor Schluss.

Auch die mehr als 1400 Zuschauer in der Fürstenwalder Bonava-Arena – Saisonrekord, wofür auch die Gäste mit ihrem großen Anhang gesorgt hatten – erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Nach der ersten Enttäuschung über den greifbar nahen, aber nicht erreichten ersten Dreier gegen den favorisierten Tabellendritten der Regionalliga Nordost machte sich bei Fürstenwaldes Fans, Trainern und Verein der Stolz auf die von der Mannschaft gezeigten Leistung breit.

Luca Schulz gelingen zwei Tore

So auch bei Luca Schulz, der mit seinen ersten Saisontreffern für das 1:1 (11.) mit einem satten Schuss aus knapp 30 Metern in den Dreiangel und das 3:2 (72.) aus dem Gewühl vor dem Energie-Tor gesorgt hatte. "Zwei Tore in einem Spiel sind mir, so glaube ich, zuletzt in der U 16 gelungen. Vor so vielen Zuschauern zu spielen, hat richtig Spaß gemacht", sagt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Ich bin mit meiner Leistung zufrieden wie auch mit der der ganzen Mannschaft. Alle sind für einander eingestanden und haben prima gekämpft – besonders nach dem ärgerlichen Eigentor zum 1:2."

Und Letzteres, das nach der Cottbuser Führung durch einen von Berkan Taz direkt verwandelten Freistoß aus etwa 25 Metern und dem 1:1-Ausgleich von Schulz fiel, war doch sehr kurios. Tim Häußler (25.) spielte im Strafraum einen langsamen Rückpass zu Torwart David Richter, doch der schlug über den Ball, weil der wegen Unebenheiten im Rasen hoppelte. Da war das Entsetzen zunächst groß auf dem Platz und auf der bei Nieselregen prall gefüllten überdachten Haupttribüne.

Attacke in zweiter Halbzeit

Die Unioner zeigten sich danach nur wenig geschockt. Joshua Putze (29.) mit einem Freistoß, der den linken Dreiangel nur knapp verfehlte, und nach der ersten Ecke der Gastgeber (44.) ein Schuss von Nils Stettin, den der Cottbuser Felix Brügmann von der Torlinie köpfte, waren Anzeichen für die Angriffslust der Unioner. Und diese sollte sich im zweiten Abschnitt noch steigern. Denn nach dem Ausgleich von Darryl Geurts (60.) – nach einem schnellen Spielzug passte Kimmo Hovi den Ball genau in den Lauf des Torschützen – haben die Fürstenwalder in der insgesamt ausgeglichenen Partie zur Attacke geblasen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

So parierte Energie-Keeper Lennart Moser einen Schuss von Union-Kapitän Ingo Wunderlich (67.). Sein Gegenüber Richter glänzte bei einer Direktabnahme von Taz (68.). Nach dem 3:2 von Schulz und dem Ausgleich von Taz gab es in den vier Minuten Nachspielzeit noch weitere Hochkaräter auf beiden Seiten. So trafen die Lausitzer den Pfosten, auf der anderen Seite war Moser bei einem Kopfball von Häußler zur Stelle und Richter entschärfte per Glanzparade einen Taz-Freistoß.

Spannung und gute Unterhaltung wurde von beiden Mannschaften bis zum Schluss geboten. Die Zuschauer dankten es mit viel Applaus für ein aufregendes und spannendes Derby.