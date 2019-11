Roland Hanke

Grünheide (MOZ) Am Anfang auf Augenhöhe, von der 20. bis 52. Minute auf verlorenem Posten und dann doch noch heran gekämpft: Die Grünheider haben zwar im zehnten Punktspiel der 4. Liga die sechste Niederlage kassiert, aber großen Kampfgeist unter Beweis gestellt.

"Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles versucht und mit großem Willen den Rückstand in den letzten Minuten von acht noch auf drei Tore verkürzt", sagt GSV-Trainer Frank Morawetz. "Die Formation, die auf der Platte stand, hat so noch nie zusammen gespielt. Aber auf Grund der vielen Verletzten haben wir derzeit nur eine Mini-Truppe zur Verfügung."

Trotzdem habe das Team teilweise wirklich gut gespielt, aber auch zu viele Fehler und damit es den Gästen in Abwehr und Angriff zu leicht gemacht. "Der Gegner hat auch keinen überragenden Handball gespielt. Wir haben nicht gewinnen müssen, aber das wäre vielleicht sogar möglich gewesen. Das Ergebnis geht aber so in Ordnung. Das ist zwar etwas enttäuschend, aber momentan nicht zu ändern", erklärt der GSV-Coach.

Hendryk Büttner neu im Tor

Neben Tom Friedrich, Christoph Genilke, Marcus Schwiderski und Oliver Buck, die sich jetzt nach langen Verletzungspausen wieder im Mannschaftstraining befinden, hatten vor dem Spiel noch Toni Fuchs und Matthias Henow wegen Blessuren auf einen Einsatz verzichten müssen. Der verletzte Torwart Denny Alpers wird seinem Team noch sechs bis acht Wochen fehlen. Dafür wurde jetzt Henryk Büttner von den Randberlinern als zweiter Schlussmann neben Tim Reisener verpflichtet. Er kommt vom SV Lok Rangsdorf, der die Mannschaft Anfang September vom Spielbetrieb in der Brandenburgliga abgemeldet hatte. Und der Keeper kam auch in der Löcknitzhalle zum Einsatz, konnte aber ebenso wie sein Mitstreiter Reisener die Niederlage gegen die Gäste von der Ostsee nicht verhindern.

Saison beginnt in Rückrunde

Die zwölftplatzierten Grünheider sind jetzt erst einmal froh, dass sie am Wochenende spielfrei haben. Danach müssen sie am 23. November im Landespokal-Viertelfinale zum Liga- und Lokalrivalen MTV Altlandsberg reisen. "Da sind wir allerdings krasser Außenseiter. Die Altlandsberger sollen ruhig den Pokal holen. Für uns ist die Liga wichtiger. Und deren Saison beginnt für uns eigentlich erst mit der Rückrunde. Wenn dann alle Verletzten hoffentlich wieder dabei sind, werden wir eine starke Mannschaft haben", erklärt Frank Morawetz. "Und dann kommt am 21. Dezember das wichtigste Spiel für uns mit dem erneuten Derby in Altlandsberg. Da wollen wir es den Gastgebern allerdings nicht leicht machen und uns möglichst selbst die Punkte holen."