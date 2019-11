Roland Hanke

Hamburg (MOZ) Es hat geklappt mit dem eigenen Geschenk zum 37. Geburtstag am heutigen Montag: Profi-Boxer Nick Klappert aus Fürstenwalde hat sich in einem anstrengenden Fight über zehn Runden mit einem knappen Punktsieg über Antonio Hoffmann aus Worms den Continental-Titel der International Boxing Organization (IBO) im Superweltergewicht (bis 69,8 kg) gesichert. Es war der 28. Sieg für Klappert in seinem 31. Profi.Kampf.

"Das war eine ausgeglichene Sache. Antonio ist ein Superathlet, doch ich habe die klareren Hände gelandet", sagte der Fürstenwalder nach seinem Sieg beim Universum-Kampfabend über den zwölf Jahre jüngeren Gegner (22 Siege), der erst seine zweite Niederlage kassierte. "Ich habe großen Ehrgeiz. Jetzt geht es weiter", erklärte der Boxer. Er freute sich genauso wie sein Vater, Trainer und Manager Hartmut Klappert über die lautstarke Unterstützung der nach Hamburg mitgereisten Fans.