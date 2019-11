Edgar Nemschok

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf ist bei großem Zuschauerinteresse die zehnte Ostdeutschen Meisterschaft im Freestyle-Einradfahren ausgetragen worden. Gastgeber war die Einrad-Truppe Fredersdorf, die auch der große Gewinner des Abends wurde. Mit Madlen Marquardt sprach

Frau Marquardt, es ist noch gar nicht lange her, da waren Sie selbst mit dem Einrad aktiv. Wie schwer fällt es, heute zuzuschauen?

Ich habe jetzt eine kleine Tochter und jüngst geheiratet. Meine kleine Familie braucht mich und da bleibt wenig Zeit für den Sport, zumal ich jetzt in Brandenburg an der Havel wohne.

Aber Sie sind der Einradtruppe immer noch sehr eng verbunden und haben zu großen Teilen diese Meisterschaft mit vorbereitet?

Ja, natürlich. Ich habe nahezu 20 Jahre den Sport betrieben. Es hat immer Spaß gemacht. Da kann man nicht einfach abschalten.

Wie sah die Vorbereitung aus?

Ich habe in erster Linie die Urkunden gestaltet und die Pokale besorgt. Bei den Wettkämpfen in der Tieck-Sporthalle helfe ich beim Schminken unserer Teilnehmer, denn die Optik ist sehr wichtig. Außerdem kann ich auch den Jüngeren unserer Einradtruppe noch letzte Tipps geben, wie sie ihre Aufregung in den Griff bekommen.

Die Halle wurde sehr schön dekoriert. Hat das die Einradtruppe alles selbst gemacht?

Ja, wir wollten für die zehnten Meisterschaften auch ein guter Gastgeber sein. Schließlich sind wir auch Pokalverteidiger und so soll den Gästen und Teilnehmern der Tag auch lange in Erinnerung bleiben.

Und was sagen Sie zum erneuten Titelgewinn in der Rubrik Großgruppe?

Ich denke, der Titel ist verdient. Wir hatten tatsächlich das beste Programm, auch wenn nicht alles perfekt klappte. Die Einradtruppe Fredersdorf präsentierte das beste Gesamtpaket – ich bin sehr zufrieden und total stolz auf unsere Truppe.