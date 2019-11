MOZ

Bernau (MOZ) Das Netzwerk für Weltoffenheit Bernau hat am Sonnabend an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. Auf dem Marktplatz wurden Texte verlesen und jüdische Lieder vorgetragen. An den Stolpersteinen an der Bürgermeisterstraße stellten die rund 80 Teilnehmer Kerzen auf. In der Galerie Bernau wurde ein Film über Elisabeth Schmitz gezeigt. Sie hatte bereits 1935 unter dem Titel "Zur Lage der deutschen Nichtarier" eine Denkschrift gegen die Jugendverfolgung verfasst. Später gewährte sie jüdischen Menschen Zuflucht in ihrem Wandlitzer Haus.