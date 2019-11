Finale der Garde: Die Tänzerinnen von Primania bringen so richtig Schwung in den Laden. © Foto: Oliver Voigt

Super-schick: In farbenprächtigen Kostümen zieht das Publikum samt diesen beiden Einhörnern in den Saal des Theaters Stolperdraht ein, um die fünfte Jahreszeit zünftig zu eröffnen. © Foto: Oliver Voigt

Fridays for Future?, nein Primania for Future: Die Karnevalisten der Oderstadt schießen sich logischerweise auf die kontroverse Klimadebatte ein und holen Greta auf die Schwedter Bühne. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Sturm auf das Rathaus! Einmal im Jahr – am 11.11. – muss das Stadtoberhaupt von Gartz den Schlüssel unter dem Spott der versammelten Narren herausrücken. Ein publikumsträchtiges Spektakel mit Tradition. Punkt 11.11 Uhr startet damit die Karnevalssaison in der Uckermark.

In Schwedt lassen die beiden Karnevalsvereine FC BKH und Primania dem Bürgermeister noch eine Gnadenfrist. Am 16. November um 11.11 Uhr wollen sie mit einem anständigen Tagfeuerwerk mit Pyro-Möllis Böllern und Raketen den Chef "wohl aus seinem Vormittagsschläfchen" reißen. Solle er es wagen, eine leere Stadtkasse anzubieten, verlangen sie Freibier und Pfannkuchen für alle. Spaß, gute Laune und närrische Kritik in Richtung Verwaltungsspitze gehören zur Eröffnung der neuen Karnevalssession dazu. Vor dem Rathaus gibt es ein fröhliches Programm mit Tänzen, deftigen Büttenreden und schwungvoller Musik der Schalmeien.

Schon zwei Tage vor dem denkwürdigen 11.11. haben die Narren von Primania in ihrer Hochburg im Theater Stolperdraht mit Kritik nicht gespart. "Ja, ja, ja" – dieser Ruf zieht sich diesmal durch das für diesen Tag einstudierte neue Programm. Doch das ist nicht der neue Schlachtruf der Schwedter Karnevalisten, sondern Realsatire auf die vielen politischen Ja-Sager im Lande. SPD und CDU bekommen ihr Fett ebenso weg wie die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Und natürlich darf in solchen Zeiten die globale Klimadebatte nicht an den Büttenredenschreibern vorbeigehen. Unter dem Motto "Primania for Future – Der PKS sagt Ja!" ahnt man schon im Vorfeld, was sichPräsident Axel Kuhnert und seine Narrenschaft ausgedacht haben. So stehen sich denn Greta und Pippi Langstrumpf auf der Bühne gegenüber.

Anschließend kocht Helmut Kohl den Einheitsbrei, bevor eine deftige Kapitalismuskritik samt Steuerpolitik gegen den kleinen Mann den kabarettistischen Einsatz der Narren komplettiert. Einen Teil daraus zeigt Primania am 16. November beim Rathaussturm und später noch ein paar Stücke zur Silvesterfeier.