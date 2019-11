Ulrich Gelmroth

Eberswalde Nach dem sechsten Auswärtsspiel stand für Preussen die sechste Niederlage auf Gegners Platz zu Buche. Eberswalde rutschte in der Tabelle um einen, auf Rang zehn ab.

Die über 100 Zuschauer, darunter etwa 20 Eberswalder Anhänger, sahen dabei zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten der Eberswalder. Wie bereits beim 0:2 im Auswärtsspiel bei TuS Sachsenhausen, als die Gegentreffer bereits in der 8. und 10. Minute fielen, nun ein ähnliches Schreckensszenario in Neuruppin.

MSV-Trainer Henry Bloch hatte seine Elf sofort auf Power-Modus eingestellt, wie der Coach später bekannte. Doch Preussen-Trainer Frank Schwager hatte den stürmischen Beginn erwartet und deshalb seine Mannschaft darauf hingewiesen. Jedoch nach nur wenigen Minuten zeigte sich, dass die Gastgeber ihr Konzept mutiger umsetzten. Der MSV ging sofort hohes Tempo und spielte geradlinig über die Außen in die Spitze. Mit Erfolg. Ein schneller Vorstoß über den agilen Maurice Malak landete am langen Pfosten bei Tobias Voelkel und Neuruppin führte 1:0, gerade mal vier Minuten waren gespielt. Ungeachtet des Rückstandes schien Preu­ssen trotzdem ins Spiel zu finden, neutralisierte die Partie. Dann eine Malak-Ecke in den Sechzehner, wo Oleksandr Stepanyshyn auftauchte und unbedrängt einköpfte.

Früher 0:2-Rückstand

Das 2:0 und noch keine Viertelstunde waren vergangen. Bitter für die Gäste. Trotzdem erhöhte Eberswalde sofort den Angriffsdruck und musste sich dadurch weiteren schnellen Kontern der Heimelf in die sich nun bietenden Räume erwehren. "Mit etwas mehr Konzentration hätten wir bis zur Pause noch ein, zwei Tore nachlegen können, ja müssen", monierte MSV-Trainer Bloch.

Die Schwager-Elf kam dann mit neuem Elan aus der Kabine. Der Trainer hatte seine Mannschaft mental aufgerüttelt. Es schien Früchte zu tragen. Noch keine 60 Sekunden waren nach Wiederanpfiff vergangen, da stand es nur noch 2:1 (46.) für Neuruppin. Kohei Suzuki hatte sich den Ball geschnappt, sprintete beherzt durch die MSV-Abwehr und legte perfekt Kim Schwager am langen Pfosten auf. Der Stürmer hatte keine Mühe, seinen achten Saisontreffer zu erzielen. Fortan lief der Ball auch besser durch die Eberswalder Reihen. So zwang Eric Krause den MSV-Keeper zur Flugparade ins Toreck. Stürmer Ceif Ben-Abdallah wurde zudem an der Strafraumlinie gefoult. Ein Elfmeter-Pfiff des Unparteiischen aus Berlin blieb jedoch aus, nur Freistoß. Kim Schwager zirkelte diesen gekonnt ins Toreck, wohin Keeper Angelo Kempf reaktions­schnell auch abtauchte, so den Ausgleich verhinderte. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe.

Ausgleich liegt in der Luft

Der Ausgleichstreffer für die selbstbewusster agierenden Gäste lag in der Luft. In diese gute Phase der Eberswalder fiel der ärgerliche dritte Neuruppiner Treffer. Ein langer Ball segelte in den Gästestrafraum. Torwart Jacek Malanowski kam dem Ball entgegen und auch ein Verteidiger wollte klären, rutschte aber auf dem nassen Geläuf aus. So war der Ball für einen Moment frei. Torschütze Stepanyshyn nutzte seine Chance, schnappte sich das Leder und schob aus wenigen Metern zum 3:1 (70.) ein. Bereits sein zweiter Treffer im Spiel. Während Trainer Bloch in der Schlussphase noch zwei erfahrene Torjäger, mit Luca Wegner und Marcel Weckwerth, ins Rennen schicken konnte, hatte Gästetrainer Schwager kaum noch Alternativen zur Hand. Stürmer Ben-Abdallah traf zwar noch den Pfosten (75.), wie auch Weckwerth mit einen Freistoß (83.).

"Eine starke Serie meiner Elf, zehn Punkte aus vier Spielern. So kann es weitergehen", freute sich MSV-Trainer Henry Bloch über den Top-Lauf seines Teams. Mit der ersten Halbzeit seiner Elf war dagegen Trainer Frank Schwager überhaupt nicht zufrieden. "Nach der Pause haben wir Charakter gezeigt, Tempo aufgenommen und die Zweikämpfe besser angenommen. Leider fiel der dritte Gegentreffer in einem sehr ungünstigen Moment", das Fazit vom Preussen-Trainer, der am Samstag mit seinem Team beim Liga-Konkurrenten Grün-Weiß Lübben zum Viertelfinale im Landespokal antreten muss.

Preussen: Jacek Malanowski – Nick Lange, Christian Amuri, Thorben Schöffel, Eric Krause – Steven Zimmermann, Tobias Koepnick (87. Douglas Tavares Barbosa) – Jean-Pierre Dellerue, Kohei Suzuki – Kim Schwager, Ceif Ben-Abdallah