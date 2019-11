Elke Lang

Fürstenwalde Das zweite Wochenende der 18. Fürstenwalder Jazz-Tage ist am Sonntag mit großem Zuspruch im Dom zu Ende gegangen. Die rund 25 Mitglieder des seit 2008 bestehenden Jazz-Clubs im Kulturverein hatten für die drei Konzerte wieder hochkarätige Bands unterschiedlicher Genres eingeladen.

Mit "Three Fall & Melane" sind sie am Sonnabend in der Kulturfabrik zum Teil ihrem Prinzip untreu geworden, innerhalb von zehn Jahren immer andere Formationen anzubieten. Ganz das Gleiche wie damals aber war es doch nicht, denn es hatte sich zu den drei Musikern die leidenschaftliche Sängerin Melane gesellt. Sie wurde in Deutschland geboren, aber ihre familiäre Wurzeln liegen im Kongo.

"Heute haben wir eine Wiederholung. Die Band war schon einmal mit mehreren anderen beim Jazz-Ball dabei und hat uns so gut gefallen, dass wir ihr ein ganzes Konzert geben wollten", freut sich der Vorsitzende des Kulturvereins, Peter Apitz. "Diese junge Band verbindet nicht nur Ost und West mit der Herkunft aus Berlin und Köln, sondern im Weltmaßstab die Südhalbkugel mit der Nordhalbkugel."