Stefan Adam

Schwedt Ein junger Mann musste sich wegen siebenfachen Internetbetruges vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes verantworten. Er soll Heimelektronik und Computerteile bei ebay verkauft haben, die aber an die Käufer nie versandt wurden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die angebotenen Artikel überhaupt nicht in seinem Besitz waren. Der Gesamtschaden belief sich auf fast 800 Euro.

Zum Prozessauftakt zeigte sich der 28-Jährige geständig. "Es war damals alles ein bisschen chaotisch in meinem Leben, vor allem das Umfeld hat mich da sehr beeinflusst". Ein Plan steckte nicht hinter den Verkäufen, er brauchte nur das Geld. "Es tut mir ja alles leid, was damals so gelaufen ist", meinte der Sünder. Heute laufe es besser, er stehe in Arbeit und habe sich von dem negativen Umfeld getrennt. Selbst hat er die Regulierung der Schulden angeschoben und teils auch schon vorgenommen. "Ich zahle die offenen Posten weiter in Raten ab", so der 28-Jährige. Entsprechende Beweise legte er dem Gericht vor.

Ein durchaus guter Anfang, was Einsicht und Reue vermuten lässt, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Der Angeklagte sei auf einem guten Weg, habe Arbeit und lebe in einer festen Beziehung. Trotz des siebenfachen Betruges und der einschlägigen Vorstrafen komme deshalb eine Geldstrafe in Betracht. Diese beantragte der Staatsanwalt mit 90 Tagessätzen zu je 20 Euro. Auf eine Vermögensabschöpfung wurde verzichtet, da der Angeklagte den Großteil der zu Unrecht erlangten Gelder schon zurückgezahlt hat.

Auch die Strafrichterin teilte diese Auffassung und sprach für den Betrug eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro aus. Eine Ratenzahlung von monatlich 100 Euro wurde bewilligt. Durch Rechtsmittelverzicht erlangte das Urteil sofortige Rechtskraft. "Die Versuchung ist groß, weil ein ebay-Betrug einfach und simpel ist", so die Richterin. "Aber auch die Aufklärung solcher Taten ist recht einfach, die Konsequenzen mitunter drastisch."