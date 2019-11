Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) "Da haben wir ja einen Beitrag zur Vernetzung Frankfurter Klima-Aktivisten geleistet", resümierte Fred Pilarski am Ende. Der Journalist, Mitglied im Vorstand des Wulkower Ökospeichervereins, war Moderator einer Gesprächsrunde im Speichercafé, bei der es am Freitagabend ums Engagement für mehr Klimaschutz ging.

"Stargäste" des Abends waren zwei Frankfurter Schülerinnen: Bibiane (14) lernt an der Waldorfschule, Chiara (16) am Gauß-Gymnasium. Beide sind Mitinitiatorinnen der Frankfurter Fridays-for-Future-Demonstrationen. Im Speichercafé gaben sie über ihre Beweggründe und auf Fragen nach den Folgen Auskunft.

Fehlstunden werden notiert

An ihrer Schule habe die Teilnahme an den Demos keine Folgen gehabt. "Unsere Lehrer unterstützen das Anliegen", erklärte die Waldorfschülerin. Bei Chiara ist es anders: Sie hat für den versäumten Unterricht Fehlstunden eingetragen bekommen. Im Ökospeicher kam die Frage auf, wie man weitere Sanktionen für die Schüler, deren Engagement alle im Raum als mutig loben, verhindern kann.

Dazu hat der Frankfurter Runde Tisch Klima und Umwelt, dessen Teilnehmer sich auch als Parents for Future bezeichnen, bereits eine Initiative ergriffen, berichtete Katrin Volprich. Die Teilnehmer hätten Briefe mit der Bitte um den Verzicht auf weitergehende Sanktionen für die demonstrierenden Schüler an die Leiter aller Frankfurter Schulen geschickt. Die ersten Gespräche hätten daraufhin stattgefunden. Fazit: Am Fehlstundenvermerk ist zumindest nichts zu ändern.

Klimaneutral ohne Workcamps?

Das sei auch richtig so, meinte ein Lehrer des Gauß-Gymnasiums in der Runde unter Verweis auf die gesetzliche Schulpflicht. Die Initiative der Schüler begrüßt er dennoch. Allerdings sei es nötig, dass jetzt "die ganze Gesellschaft mitmacht", indem sich alle klimaschonend verhalten, fordert der Lehrer.

Das ist Konsens in der Runde, in die auch Mitglieder aus der Umwelt AG der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus um Pfarrerin Gabriele Neumann gekommen sind. Ihr Mann, Reinhard Richter, hält eine bessere Vernetzung der Frankfurter Umweltgruppen für geboten.

Martin Merk aus dem Ökospeicher-Vereinsvorstand, seines Zeichens Energieberater, berichtet vom Bemühen, den Ökospeicher klimaneutral zu machen. Was unter anderem zur Frage nach dem Verzicht auf internationale Workcamps führe. Denn die Anreise der Teilnehmer produziere tonnenweise CO².

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sahra Damus berichtet von grünen Akzenten für die "Kenia"-Koalition. Am Ende danken alle den Schülerinnen dafür, dass sie "bei uns Erwachsenen das Nachdenken ausgelöst haben", wie ein Vater sagt.