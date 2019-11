Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Den Bildschnitzer Heinrich Bernhard Hattenkerell und sein umfangreiches Wirken in der Region hat Karl Richter erforscht. Seine Erkenntnisse, die in zwei Bänden erschienen sind, präsentierte er am Freitagabend im Teehäuschen des Schlosses Freienwalde. "Dahinter steckt jahrelange akribische Sammelarbeit", würdigte Reinhard Schmook von der Albert-Heyde-Stiftung. "Das sind Dinge, die man nirgendwo nachlesen kann." In Wort und Bild hat Karl Richter dem Bildschnitzer damit ein Denkmal gesetzt. Denn die Arbeiten Hattenkerells sind immerhin in den Jahren von 1703 bis 1730 nachweisbar. Und das nicht nur in Märkisch-Oderland, im Barnim und in der Uckermark, sondern auch in der Neumark. In Mohrin hatte Hattenkerell seine Werkstatt. Vereinzelt finden sich noch heute Altäre, Kanzeln und Taufengel, die von ihm gefertigt wurden.

Die Bände 10 und 11 aus der Reihe der heimatkundlichen Schriften sind im Oderlandmuseum erhältlich.