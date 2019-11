Martin Stralau

Rüdersdorf/Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Als ein "Wunder, das es zuvor in der deutschen und europäischen Geschichte nicht gegeben hat", bezeichnete Rüdersdorfs Bürgermeisterin Sabine Löser den Fall der Mauer vor 30 Jahren bei einem Empfang ihrer Gemeinde am Sonnabend. Gemeinsam mit 50 Gästen, darunter eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Pierrefitte-sur-Seine, wurde in zahlreichen Wortbeiträgen an die Ereignisse von damals erinnert.

Jürgen Kreowsky, zu dieser Zeit Ingenieur im Zementwerk, erzählte von einem Termin am 9. November mit dem Betriebsparteisekretär, bei der die Kammer der Technik, der 150 Ingenieure angehörten, allerlei Probleme ansprechen wollte. Emotional aufgewühlt von der Diskussion, die sehr unbefriedigend verlaufen sei, habe er dann zu Hause mit seiner Frau die Nachrichten verfolgt. "Ich sagte zu ihr, wir haben keinen Druck, schnell nach Berlin zu fahren, denn das drehen die nicht mehr zurück. Zwei Tage später, als wir unsere Kinder untergebracht hatten, sind wir auch dorthin gefahren." Eine Bürgerin, die an der Mauer wohnte, erzählte, dass ihre Nachbarn geklingelt und ihre Kinder bei ihr abgegeben hätten. "Ich hatte selbst ein einjähriges Kind, konnte nicht weg. Ich hab sie noch gefragt, ob sie wiederkommen. Sie sagten, sie wollen nur mal gucken."

Michel Fourcade, Bürgermeister von Pierrefitte-sur-Seine, sagte, er sei stolz, an dieser Jubiläumsfeier teilnehmen zu können. "Mit unseren Freunden aus Rüdersdorf haben wir viele Ereignisse gemeinsam erlebt." Er lud Sabine Löser zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Befreiung am 8. Mai nach Frankreich ein, der sich 2020 zum 75. Mal jährt, und schenkte ihr einen Bildband seiner Stadt. Die Bürgermeisterin verschenkte Dresdener Stollen an alle Mitglieder der Delegation. Ein Geschenk gab es auch von Schauspieler Stephan Wapenhans, der ohne Begleitung beeindruckend stimmgewaltig Edith Piafs Chanson "Padam, Padam" intonierte.

Kurioser Entschuldigungszettel

Bereits am Freitagabend hatte die Arbeitsgruppe Erinnerungskultur der Doppeldorf-Gemeinde in die Angerscheune nach Petershagen geladen. Moderiert von Pfarrer ­i.­ R. Christoph Schlemmer sollten sich die Gäste – die Plätze wurden verlost – in verschiedenen Gruppen ihre Wende-Erlebnisse erzählen. Mit dabei die einstige Bürgermeisterin Katja Wolle und langjährige Katechetin Christine Luther. Der Petershagenerin Marlies Sennewald kommen heute noch die Tränen, wenn sie die Bilder vom 9. November sieht, wie sie erzählte. Ihrer großen Tochter schrieb sie für den Montag nach dem entscheidenden Donnerstag eine Entschuldigung, auf der stand, dass sie mit ihr den anderen Teil der Stadt kennenlernen wollte. "Andere Eltern schrieben, dass ihre Kinder krank sind. Ich wollte ehrlich sein", sagte sie. Zum Abschluss des Abends in der Angerscheune wurde bei Kerzenlicht gesungen: "Dona nobis pacem – Gib uns Frieden."