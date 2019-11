Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Dass die Rolle des gejagten Tabellenführers den Landesliga-Fußballern des FC Schwedt derzeit nicht so zu behagen scheint, war bereits in der Vorwoche deutlich zu spüren. Nüchtern betrachtet folgte der 0:1-Heimniederlage nun sogar eine 0:3-Auswärtsschlappe gegen den FC Stahl Brandenburg.

Mit Beginn der Saison wurde vom Schwedter Trainergespann Tomasz Lapinski/Uwe Zenk der schmale Kader und die daraus resultierende fehlende Konkurrenz moniert. Woche für Woche stellt sich nun die Mannschaft fast von allein auf. So musste der Langzeitverletzte Michal Adamczak ohne langsamen Formaufbau bereits komplette 90 Minuten durchspielen. Das Fehlen von Bjarne Zenk kann bis zur Rückrunde nicht kompensiert werden. Lukasz Kargol, Dmytro Donos und Patrick Büchner bilden die weitere Schar der Verletzten. "So fuhren wir mit nur einem Wechselspieler nach Brandenburg", erzählte Uwe Zenk.

Dort versuchten beide Teams, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Radoslaw Stasiak leitete eine FSC-Kombination ein. Nach Doppelpassspiel zwischen Michal Studzinski und Marcin Wawrzyniak konnte Alex Tarnow im Tor der Gastgeber den Schuss von Wawrzyniak gerade noch zur Ecke abwehren (21.). Nach dem Eckball der Gäste bahnte sich das Problem des Tages seinen Weg. Ein Konter über Watanabe wurde zugelassen, der nahezu unbedrängt bis zur Grundlinie ging und dann flankte, doch Stasiak rettete zum Eckball (22.). Wawrzyniaks Torschuss landete nur am Pfosten (25.). Nach Balleroberung von Stasiak im Mittelfeld kam das Leder zu Nico Hanse, der auf Philipp Ulrich ablegte, doch dessen straffer Torschuss landete am Außennetz (36.). Adamczak zielte knapp am Tor vorbei (41.). Sinnbildlich für die erste Halbzeit fiel das 1:0 kurz vor der Pause. Nach einem Konter durch Watanabe schoss Lukas Hehne ungehindert ins Tor (44.).

Aufgeben kommt nicht infrage

Nach einer Brandrede von Kapitän Hubich in der Schwedter Kabine kamen die Gäste mit viel Wut und Siegeswillen auf den Rasen zurück. Hubich leitete die erste Aktion ein, setzte Ulrich in Szene, doch Hanse vertändelte die gute Ulrich-Flanke (46.). Die Gäste bekamen an der Mittellinie einen Freistoß. Die gesamte Schwedter Mannschaft war auf dem Weg nach vorn. Stephan Liermann haderte mit dem Abstand der Mauer, doch schoss er den in der Rückwärtsbewegung laufenden Stahlwerker an, forderte die Gelbe Karte wegen Behinderung, doch Watanabe spitzelte gedankenschnell den Ball an Liermann vorbei und hatte keine Mühe, ihn auch noch an Keeper Bartosz Klonowski vorbei ins Tor zu schießen (48.). Dieses zweite Gegentor brachte die eigenen Siegesbemühungen zum Stoppen.

Erst in der 61. Minute hatten die Schwedter wieder eine Freistoßchance, doch Manuel Fuchs bekam bei der Vorbereitung und dem Gehake der Spieler die Rote Karte. Was Fuchs geritten hatte, seinen Gegenspieler im Gerangel zu beleidigen und damit den Feldverweis zu erhalten, bleibt sein Geheimnis.

Rote Karte für Fuchs

Mit dieser Aktion erwies Fuchs seiner Mannschaft in Anbetracht des dezimierten Kaders für die folgenden Aufgaben einen Bärendienst. Die Schwedter "Zehn" war trotzdem um den Anschlusstreffer bemüht. Stasiak wurde nach vorn beordert. Das zeigte auch positive Wirkung, aber Kopfbälle von ihm landeten an der Latte (66.) oder in den Armen des Keepers (69.). Als ein langer Ball zu Watanabe kam, konnte dieser ungehindert von links nach innen ziehen. Klonowski unterschätzte den Flachschuss, sodass dieser zum 3:0 einschlug (71.). Die Gäste gaben nicht auf, was lobenswert an solch einem "gebrauchten" Tag war.

Nach Hereingabe von Ulrich schoss Hanse aus drei Metern den Torwart an (72.), ein Aufsetzer-Kopfball von Stasiak landete an der Querlatte (73.). Stasiak traf dann aus dem Gewühl heraus wieder nur den Körper des Stahl-Keepers (76.). Der eingewechselte Marcel Freitag hätte nach Zuspiel von Stasiak noch den Ehrentreffer erzielen können, doch er scheiterte an Abwehrbeinen, die sich dem Schuss in den Weg stellten (90.).

Schwedt: Bartosz Klonowski – Stephan Liermann, Radoslaw Stasiak, Nico Hanse (76. Marcel Freitag), Michal Adamczak, Benjamin Lemke, Marcin Wawrzyniak, Manuel Fuchs, Nico Hubich, Michal Studzinski, Philipp Ulrich