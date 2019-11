MOZ

Eberswalde (MOZ) In den Himmel zu schauen, lohnt sich heute Nachmittag: Dann schiebt sich nämlich Merkur, der kleinste Planet unseres Sonnensystems, vor die Sonne. Mit bloßem Auge ist das Spektakel nicht zu sehen. Direkt in die Sonne zu schauen, ist zudem gefährlich. Der Verein "Sternenfreunde Eberswalde" bietet Interessierten daher die Möglichkeit, das Spektakel live zu sehen. Mit einem Teleskop, das 99,9 Prozent des Lichts schluckt, kann die Merkur-Wanderung beobachtet werden. Ab 13 Uhr ist die Sternwarte auf der Karl-Sellheim-Schule in Westend geöffnet. Merkur tritt um 13.33 Uhr vor die Sonne und ist bis zum Sonnenuntergang mit dem Teleskop zu sehen. Bei bewölktem Himmel wird ein Lichtbild-Vortrag gezeigt.