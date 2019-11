Christian Heinig

Panketal (MOZ) Nun können wir das Geheimnis lüften. In der Freitagausgabe hatten wir über Julius Reffert berichtet, den Zehnjährigen aus Panketal, der in der ARD-Show "Frag‘ doch mal die Maus" am Samstag wissen wollte, warum seine Oma am 9. November 1989 Geschichte geschrieben hat. Die Antwort lautet: Sie war am Tag des Mauerfalls vor 30 Jahren die erste DDR-Bürgerin, die die innerdeutsche Grenze passierte. Ihr Name: Annemarie Reffert.

Die heute 76-jährige tat das damals aber nicht, wie man vermuten könnte, in Berlin, wo sich die Menschen an den Schlagbäumen drängten, sondern weiter gen Westen: an der Grenzübergangsstelle Marienborn in Sachsen-Anhalt. Als Günter Schabowski die neue Reiseregelung vorliest, zögert Annemarie Reffert nicht lange: "Komm‘, ich teste das mal", sagt sie. Zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter Juliane steigt sie in den Wartburg und fährt los. Die Grenzer zögern erst – lassen sie aber schließlich passieren. Und so schafft Annemarie Reffert unbewusst Historisches.