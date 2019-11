Pharaonen und Co.: Mandy Kindt schaute sich mit ihrem Sohn Benjamin die Arbeiten an, die zum Thema "Ägypten" von den Schülern angefertigt wurden. © Foto: Sergej Scheibe

Anschaulich: Lehrerin Heike Muller (r.) zeigte den Besuchern des Tages der offenen Tür, was in Projekten so alles entstanden ist – beispielsweise der Maja-Tempel. © Foto: Sergej Scheibe

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Der zehnjährige Jasper kann sich noch gut an das Projekt im vergangenen Jahr erinnern. Um das alte Ägypten ging es, um die Kultur, die Bräuche und auch den Alltag der Menschen. Ein Pharaonen-Gewand hatte Jasper damals gebastelt, die Schwester Lilian war sein Model. "Die Familien erarbeiteten gemeinsam Vorträge, die dann in der Lerngruppe gehalten wurden", berichtet Lehrerin Veronika Braun. Am Sonnabend, die Evangelische Grundschule Bernau hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen, waren nun die Bilder vom Projekt auf einem Monitor zu sehen. Die Besucher konnten darüber hinaus in Alben blättern und sich anschauen, was alles während der sechs Wochen entstanden war. "Das macht auch die Eltern stolz und drückt eine Wertschätzung aus", so die Pädagogin Carmen Kluge-Portier.

In den verschiedenen Räumen des Hauses an der Ladeburger Chaussee konnten die Gäste viel über den Schulalltag erfahren. Die Pädagogen, aber auch Eltern beantworteten Fragen, im Café gab es Kaffee und Kuchen. Schulleiterin Bergit Kassek hatte zu Gesprächsrunden für Mütter und Väter eingeladen, die erwägen, ihr Kind in der Einrichtung einschulen zu lassen.

Orientierung an Rahmenplänen

In der Grundschule, die von der Hoffbauer gGmbH Bildungseinrichtungen betrieben wird, lernen die Mädchen und Jungen in jahrgangsübergreifenden Gruppen. "Wir denken, dass dadurch das Lernen gefördert wird", so Bergit Kassek. Es helfe den Schülern, ihre Stärken zu entdecken und auch Hilfe zur Überwindung eigener Schwächen anzunehmen. In der Lerngruppe, sie umfasst rund 26 Mädchen und Jungen, sei es aber auch möglich, einzelne Kinder ganz individuell zu fördern. Die Einrichtung orientiert sich an den Rahmenplänen des Landes Brandenburg, so ist ein Übergang an alle öffentlichen weiterführenden Schulen problemlos möglich. Umfangreiche Nachmittagsangebote ergänzen das pädagogische Konzept. Es gibt künstlerische Werkstattarbeit, das Theaterspiel, einen Gospelchor, Schach, die "Bibel-Detektive" und eine AG Naturwissenschaften.

Auch der Evangelische Schulverrein Sankt Martin, ihn gibt es seit 2006, stellte sich vor. "Wir unterstützen die Einrichtung finanziell bei ihren Aktivitäten", sagten Wolfgang Barnick und Jörg Winkler. So spendierten die rund 60 Mitglieder die Startgelder für den 24-Stunden-Lauf und beteiligten sich an den Klassenfahrten.

Die Evangelische Grundschule Bernau ist eine staatlich genehmigte Ersatzschule für alle Kinder und Eltern und zwar unabhängig von einer Konfessionszugehörigkeit. Die christliche Prägung des Unterrichts und der Erziehung sollte jedoch bejaht werden. Noch bis Ende Januar finden Aufnahmegespräche statt, einen Monat später ist das Verfahren abgeschlossen. Entsprechende Anträge können ab sofort in der Bildungseinrichtung gestellt werden. Die Schule hat derzeit 156 Schüler, 14 Lehrer und sieben Erzieher. Auf dem Nachbargrundstück entstehen bis Ende 2020 ein neues Schulgebäude und eine Kita mit 134 Plätzen.