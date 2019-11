Julian Stegemann

Bernau Mit viel Ballbesitz und gutem Passspiel starteten die Bernauer in das Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz Rehberge. In der 5. Minute wurde es erstmals gefährlich vor dem Tor der Gäste. Andy Keugne Madjouka brachte eine Flanke in den Strafraum auf den Kopf von Richard Bergmann. Dessen Abschluss flog jedoch über das Tor hinweg. Lübben kam offensiv kaum zum Zug. Auch weil die Bernauer mit hohem Pressing anliefen und Fehler provozierten. Im Angriff des FSV fiel vor allem Andy Keugne Madjouka auf. Nach etwa 25 Minuten zog er von der rechten Seite nach innen und probierte es mit einem Schuss in die kurze Ecke. Lübbens Torhüter war jedoch zur Stelle. Die Hausherren ließen weitere Torchancen folgen. Aber auch Leonnel Noukimou und Omid Saberdest ließen ihre Möglichkeiten liegen. Lübben wagte sich gegen Ende des ersten Durchgangs nach vorne und wurde gefährlich. Nach einem Fehler in der Bernauer Abwehr schalteten die Gäste schnell um und prüften erstmals Torhüter Danny Kempter. Der FSV ließ in dieser Phase etwas nach und verursachte in der 41. Minute einen Freistoß. Lübbens Miguel Pereira Rodrigues nahm sich der Sache an und zirkelte die Kugel aus knapp 20 Metern in den Winkel.

Gastgeber verunsichert

Die Führung der Gäste verunsicherte die Hausherren, sodass nach dem Wechsel erst einmal Lübben den Ton angab. Der auffällige Johannes Neubauer zog mit einer Einzelaktion an der Verteidigung des FSV vorbei. Im letzten Moment warf sich jedoch noch ein Blau-Weißer in den Schuss. Lübben drückte und bezwang in der 61. Minute dann zum zweiten Mal den chancenlosen Kempter. Wieder war es Miguel Pereira Rodrigues, der mit viel Tempo in den Strafraum eindrang. Bernaus Leonnel Noukimou versuchte den Querpass aus der Gefahrenzone zu befördern, verursachte aber stattdessen ein Eigentor. Die Gastgeber zeigten daraufhin Reaktion und gaben sich noch nicht auf. Das System wurde offensiver umgestellt und neun Minuten später erzielte der eingewechselte Alexander Schadow den Anschlusstreffer zum 1:2. Lübben ließ sich weit nach hinten fallen und den FSV weiter anrennen. Bis in die Schlussminuten kämpfte die Mannschaft von Mathias Schönknecht. Am Ende blieb es jedoch trotzdem bei der knappen Niederlagen.

"Es war wieder ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben den Gegner komplett beherrscht", schätzte der Bernauer Coach die Partie ein. "Ich bin eigentlich super happy, dass die Mannschaft so viel Charakter hat und so gut spielt, aber trotzdem sehr enttäuscht, dass die Ergebnisse ausbleiben."

In zwei Wochen soll dann endlich ein Erfolgserlebnis her. Dann spielt der FSV beim Tabellennachbarn Eintracht Miersdorf/Zeuthen.

FSV Bernau: Danny Kempter, Tassilo Mahnke, Leonnel Noukimou (84. Pascal Lange), Philipp Pönisch, Philipp Wannke, Andy Keugne Madjouka (59. Alexander Schadow), Omid Saberdest, Lucas König, Richard Bergmann, Marinko Becke, Antrew Lubega (59. Max Schultz)