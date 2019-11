Dieter Keller

Berlin (freier Autor) Kurz bevor der Bundestag die teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2021 endgültig beschließen soll, macht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nochmal einen Vorstoß, Bürger und Unternehmen bereits ab dem kommenden Jahr zu entlasten.

"Ich schlage einen Freibetrag vor, damit alle Steuerzahler von der Soli-Abschaffung profitieren, und zwar mit Wirkung schon ab 2020 und nicht erst ab 2021", sagte Altmaier der "Rheinischen Post". Zudem solle festgeschrieben werden, dass der Soli für alle schrittweise bis 2026 wegfällt.

Am Donnerstag soll der Bundestag endgültig über den Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) entscheiden. An einer Mehrheit gibt es keine Zweifel, auch wenn es noch Kritik in der Unionsfraktion gibt.

Vorgesehen ist, dass der Soli 2021 in einem ersten Schritt für etwa 90 Prozent aller Steuerzahler ganz wegfallen soll. Davon sollen Alleinstehende mit einem Bruttojahreslohn von bis zu 74.000 Euro profitieren. Für eine Familie mit zwei Kindern wäre die Grenze nach Angaben des Finanzministeriums bei 152.000 Euro. Alle, die ein höheres Einkommen haben, müssten im Prinzip weiter den vollen Soli zahlen. Um diesen "Fallbeileffekt" zu vermeiden, gibt es eine "Milderungszone", in der die Belastung schrittweise steigt. Davon sollen weitere 6,5 Prozent der Steuerzahler profitieren.

Durch das Gesetz verzichtet der Bund auf gut die Hälfte der Einnahmen aus dem Soli, die in diesem Jahr auf rund 19,4 Milliarden Euro geschätzt werden. Da Länder und Gemeinden nicht vom Soli profitieren, muss der Bundesrat nicht zustimmen.

Allerdings gibt es im Gesetz keinerlei Festlegungen, wann der zweite Schritt folgt, nämlich die komplette Abschaffung des Soli für alle. Juristen warnen schon lange, das Bundesverfassungsgericht werde den ganzen Soli kippen, wenn dies nicht schon jetzt geregelt werde. Denn Ende dieses Jahres läuft der Solidarpakts II zur Finanzierung von Kosten der Einheit aus. Damit fällt der Grund für den Soli weg, auch wenn dieser bei seiner Einführung nicht ausdrücklich an diesen Zweck gekoppelt wurde.

Nach Altmaiers Ideen soll bereits ab 2020 jeder einen Freibetrag von 17.000 Euro bekommen. Wer weniger Einkommensteuer bezahlt, hätte gar keinen Soli mehr, alle anderen weniger. Zudem wiederholte der Wirtschaftsminister seine Forderung nach einer Unternehmenssteuerreform, von der auch Kapitalgesellschaften profitierten.

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer kritisierte Altmaiers Aussagen als "leere Versprechen". Deutschland brauche einen Bundeswirtschaftsminister, der sich auch einmal gegen die SPD durchsetze.