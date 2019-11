Erinnerung an die Pogromnacht: An der Gedenktafel, die an den früheren Standort der jüdischen Synagoge in Schwedt erinnert, legten rund 70 Menschen Kränze nieder und entzündeten Kerzen. © Foto: Oliver Voigt

Kathrin Putzbach-Timm

Schwedt (MOZ) Wer den letzten Krieg vergisst, bereitet schon den nächsten vor," mahnte jüngst der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss anlässlich seiner Dankesrede für einen verliehenen Literaturpreis.

Gegen solcherart Vergessen wirkt alljährlich eine von der Kirche, von der Stadt Schwedt und von den Uckermärkischen Bühnen gestaltete Gedenkstunde. Sie sorgte auch an diesem Sonnabend dafür, dass neben dem die Medien beherrschenden Mauerfalljubiläum am 9. November auch der Erinnerung an die Reichspogromnacht in der Uckermark Raum gegeben wurde. Vor 81 Jahren brannten in dieser Nacht deutschlandweit Sy-nagogen, wurden Geschäfte jüdischer Ladeninhaber zerstört, Juden getötet, drangsaliert und inhaftiert.

Auch in Schwedt wurden die Synagoge an der Stadtmauer zur Gartenstraße geplündert und das Ritualbad verwüstet. Vor dem Feuer rettete sie lediglich die Lage in einem Wohngebiet. Mitbürger jüdischer Herkunft wurden beleidigt und verletzt. Dabei waren sie Nachbarn, Kollegen, Bekannte mit einem ganz normalen Leben und sie ahnten nicht, was noch auf sie zukommen sollte. Diese Nacht war der Übergang von vorangegangener Diffamierung und zunehmender Schikane zur offenen Verfolgung jüdischer Mitmenschen.

Schicksalhafte Ereignisse

"Geschichtliche Daten kann man sich nicht aussuchen", sagte Pfarrerin Christa Zepke in ihrer Andacht. Und so ist der Tag der Freude des 9. November 1989 verknüpft mit Hoffnungen, auch den unerfüllten, mit Freiheit, aber auch mit "Freiheit, die immer wieder mit Füßen getreten wurde". Alle schicksalhaften Ereignisse an einem 9. November – der Fall der Berliner Mauer, die Novemberrevolution 1918, der Hitlerputsch 1923 und die Nacht der Pogrome – verwoben die Akteure in der evangelischen Kirche miteinander.

Die Schauspieler Adele Schlichter und Udo Schneider lasen Texte jeweiliger Zeitzeugen. Pfarrer Gunter Ehrlich aus Criewen stellte den Bezug zu Bibelworten her, die die Themen der Freiheit, des Fremdseins und den Ruf des Apostel Paulus nach einem "Geist der Unverzagtheit" zentralisierten.

Pfarrerin Christa Zepke nahm diese Zitate auf, indem sie vor Augen führte, wie verletzlich Freiheit ist, durch Spaltung der Bevölkerung, durch Verlustängste und das Gefühl, der Verlierer der Geschichte zu sein. Und so sei der Tag der Freude über die Freiheit auch begleitet von der Sorge um die Freiheit, die behütet werden muss – durch Mut, Engagement und Zivilcourage, so Pfarrer Ehrlich.

Auch der frühere brandenburgische Minister und SPD-Politiker Wolfgang Birthler appellierte in seinen Worten am Vierradener Platz, der ersten Station des anschließenden Gedenkmarsches, an die Verantwortung jedes Einzelnen, den Anfängen zu wehren. Das Schielen auf Wahlergebnisse oder das Zeigen auf "die da oben" entbinde davon nicht, so Birthler. Auch in uckermärkischen Gemeinden sei damals zu 100 Prozent die NSDAP gewählt worden.

Kerzen und Kränze

Vorbei an den bekannten Stolpersteinen, die den ehemaligen Wohnort ermordeter Juden markieren, führte der Weg die zirka 70 Menschen zur Gedenktafel am Tor der ehemaligen Synagoge. Dort wurden unter der Umrahmung von Mitgliedern der Chöre der Musikschule, des PCK-Seniorenvereins und des Stadtchors Kränze niedergelegt und Kerzen aufgestellt.