Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Bliesdorfer präsentieren Zuchterfolge ein Wochenende lang erfolgreich im Wriezener Humpensaal.

Jede Menge Neugierige, Fachbesucher und Tierfreunde hat die Kleintierschau des Zuchtvereins D781 aus Bliesdorf am Wochenende nach Wriezen gelockt. Erneut war der Humpensaal bis auf den letzten Platz mit Wassergeflügel, großen Hühnern, Zwerghühnern, Tauben und Wachteln sowie der Nebenraum mit Kaninchen gefüllt. Fast 400 Tiere, davon einige zum Verkauf, waren zu besichtigen. "Der Großteil stammt von unseren Vereinsmitgliedern aber es sind auch Tiere von Züchtern umliegender Vereine dabei", sagte Gunter Marotzke, Vorsitzender des gastgebenden Vereins. Als Besonderheit, die am Wochenende zu sehen war, nannte er die vietnamesischen Dong-Tao-Hühner. "Aber auch Wachteln sieht man nicht auf jeden Schau", so der Bliesdorfer.

Bilderstrecke Kleintier Ausstellung in Wriezen Bilderstrecke öffnen

Wunsch seines Vereines war es, mit der Schau die Neugier der Besucher zu wecken. Für ein Hobby, das Marotzke schon seit 30 Jahren pflegt. Mit Fasanen hat für ihn alles angefangen. Nun waren in der Ausstellung auch seine Zwerg-Seidenhühner zu sehen. Das ganze Wochenende hatten er und seine Vereinskollegen Gelegenheit, sich mit anderen Züchtern auszutauschen. Aber auch ihre Erfahrungen weiterzugeben. "Es kommen von den Besuchern sehr viele Fragen zum Thema Haltung oder Ernährung", berichtete Gunter Marotzke beim Rundgang durch die Reihen. In diesem Jahr waren es noch mehr Aussteller und noch mehr Tiere als schon im vergangenen Jahr. "Da kommen wir hier im Humpensaal schon fast an die Grenzen." Und das will etwas heißen, denn das Kellergewölbe und der Nebenraum bieten jede Menge Platz. Auch, um sich mit kulinarischen Köstlichkeiten zu versorgen. Und in Ruhe ins Gespräch mit anderen Züchtern zu kommen. Oder denen, die es mal werden wollen. Denn natürlich war die Schau ein Anziehungspunkt für die Familien mit Kindern.

Zufrieden mit Bewertung

Doch nicht nur der Austausch und die Werbung neuer Mitglieder standen im Mittelpunkt des Züchterwochenendes. Auch ging es um die Bewertung der Tiere. Mit dem Ergebnis der Bewertung, die bereits am Freitag erfolgte, zeigte sich der Ausstellungsleiter zufrieden. Jugendmeister wurde Juliane Hausdorf mit ihren Warzenenten perlgrau (375 Punkte), Mathias Albert bekam in der Kategorie große Hühner 373 Punkte für die Italiener kennfarbig, bei den kleinen Hühnern erreichte Dirk Hausdorf mit Zwerg Andalusier blau doppelt gesäumt 379 Punkte. Bei den Kaninchen bekam Tino Galle mit den Zwergwiddern weiß Rotauge 384,5 Punkte und bei den Tauben Horst Bisanz mit seinen Luchstauben farbschwingig blau mit weißen Binden 381 Punkte.