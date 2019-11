Kai-Uwe Krakau

Panketal (MOZ) In seiner Rede betonte Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD), dass der 9. November "ein deutscher Tag zum Feiern und Gedenken zugleich ist". Er erinnerte an Philipp Scheidemann und Karl-Liebknecht, die vor 101 Jahren zwei Republiken ausriefen. Dieser Akt besiegelte das Ende des Kaiserreiches endgültig, Zuversicht und Unsicherheit prägten diese Zeit. Am 9. November 1923, so Wonke weiter, unternahm Adolf Hitler in München einen Putschversuch gegen die demokratische Reichsregierung. Fünfzehn Jahre später gipfelten die antisemitischen Novemberpogrome der Nationalsozialisten in der sogenannten Reichskristallnacht.

Neues Zeitalter

"Welch ein krasser Gegensatz ist da der 9. November 1989", sagte Wonke. Als damals Dreijähriger könne er sich zwar an die Zeit nicht erinnern, er habe aber viele Bilder gesehen und je älter er werde, umso bewusster sei ihm die historische Bedeutung dieses Moments geworden. "Der Fall der Mauer läutete ein neues Zeitalter für ganz Deutschland und Europa ein", so der Panketaler Bürgermeister. Es begann eine Zeit der Freude, der Ungewissheit und der Veränderung.

Wonke schlug auch einen Bogen in die Gegenwart und blickte dabei auf Nordirland. Seit dem Ende des gewalttätigen Bürgerkrieges zwischen Katholiken und Protestanten herrsche dort ein stabiler Frieden. Dieser sei jedoch durch den aberwitzigen Brexit in Gefahr. "Alte Konflikte können wieder ausbrechen und die Dämonen der Vergangenheit zum Leben erweckt werden", erklärte Wonke. Das "Friedensreich Europa" sei keine Selbstverständlichkeit.

Der Sozialdemokrat ging ferner auf die Situation in Deutschland ein. Es bestünden weiterhin Grenzen in den Köpfen vieler Menschen, sagte Wonke. Es gebe Vorurteile von Wessis gegen Ossis und umgekehrt. Diese seien teilweise sogar bei der jüngeren Generation an der Tagesordnung. Es existierten immer noch Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern. Eine Angleichung zwischen Ost und West sei noch nicht erreicht. "Ich wünsche mir, dass die Grenzen und Unterschiede für die Generation meiner Kinder nicht mehr spürbar sind, sondern lediglich ein historischer Aspekt in der Geschichte Deutschlands und Europas", so Wonke. Seine eigene Generation müsse sich zudem bewusst sein, dass sie auf den Schultern derer steht, die sich damals nicht mehr von Stasi, Polizei und Volksarmee einschüchtern ließen. "Sie müssen dafür kämpfen, dass in Europa nicht wieder blutige Grenzen entstehen", schloss der Panketaler Bürgermeister seine Rede.

Im Anschluss wurde im Foyer des Rathauses eine Ausstellung mit Fotografien von Andreas Klug eröffnet. Die Werke entstanden zwischen November 1989 und 1990 in Ost-Berlin und zeigen das Vakuum, dass in dieser Zeit herrschte. Zu sehen sind spielende Kinder an der Mauer, ein ausgeschlachteter Trabi und von Hausbesetzern errichtete Barrikaden. Die Exposition ist noch zwei Wochen zu sehen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Verein "Kunstbrücke". Es erklangen unter anderem die Europahymne sowie "Wind of Change" von den Scorpions.