Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) In dieser Woche will Märkisch-Oderlands Landrat Gernot Schmidt (SPD) den Grund­erwerb für das neue Gymnasium in Strausberg abschließen. Das hat er am Rande der Eröffnung der Schulsporthalle am Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasium angekündigt. Der Landkreis wird für die weiterführende Schule die ehemalige Liegenschaft der Polizeiinspektion in der Wriezener Straße übernehmen. Im April hatte der Kreistag zum Unmut der Randberliner Orte einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Schmidt erwartet, dass noch einmal Diskussionen über den Standort aufflammen. Er verwies aber darauf, dass im Zuge des Projekts die frühere Festhalle neben dem Strausbad und die Energie-Arena mit entwickelt werden können. Aus seiner Sicht gehöre eine Schule in die Stadt und nicht an den Rand, etwa ins Gewerbegebiet Nord, wie es auch vorgeschlagen worden war.

Speziell Sportler hatten den Standort an der Wriezener begrüßt. Durch Investitionen ins Stadion, Neubau von Sporthalle und Freiluft-Sportanlagen verbesserten sich die Bedingungen für Vereine und den Breitensport. Und das nördliche Strausberger Zentrum erfahre eine Aufwertung als Campus mit Bildungs-, Sport- und Kulturangeboten.

Laut Schmidt geht es auch mit den Vorbereitungen für die neue Oberschule in Altlandsberg Schritt für Schritt weiter. Zuletzt seien unter anderem Gespräche über die Straßenanbindung geführt worden.