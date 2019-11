Begrüßung in der Caféteria: Viele Sechsklässler aus der Seelower Region und ihre Eltern folgten den Ausführungen von Schulleiter Peter von Campenhausen zur Schule und den Anforderungen an Schüler. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Seelow (Freier Autor) In wenigen Wochen müssen Kinder der jetzigen sechsten Klassen der Grundschulen mit ihren Eltern entscheiden, welche weiterführende Schule sie besuchen möchten. Entscheidungshilfe gaben am Samstag Lehrer und Schüler des Gymnasiums auf den Seelower Höhen beim Tag der offenen Tür.

Schon zum Auftakt der Veranstaltung versammelten sich am Morgen in der Caféteria der Schule so viele interessierte Grundschüler und Eltern, dass die Sitzplätze knapp wurden. Schülerinnen der Klasse 7b begrüßten die Gäste mit einem Tanz, bevor Schulleiter Peter von Campenhausen das Wort ergriff.

Er informierte über den Ablauf des Tages und die Schnupper-Lern-Angebote für die Besucher. Die Allgemeine Hochschulreife, also Studierfähigkeit der Schüler, seien das Ziel der Bildung am Gymnasium, betonte von Campenhausen, als er auf das Profil und pädagogische Leitbild einging.

Der Schulleiter stellte Lehrmethoden, wie den Blockunterricht, Kurssysteme, Projektarbeit und Bildungsreisen vor. Besonders hob er die IT-Ausstattung des Gymnasiums und den bereits in den Klassenstufen 7 und 8 fakultativ zusätzlich angebotenen Informatikunterricht hervor. Erstmals verwenden die Schüler dieser Klassenstufen seit diesem Schuljahr für den Unterricht eigene, von ihren Eltern finanzierte Tablets.

Der Übergang an das Gymnasium ist für die Schüler eine große Herausforderung, machte Peter von Campenhausen deutlich. Für einen erfolgreichen Besuch des Gymnasiums brauche es eine hohe Lern-Eigenmotivation und Selbständigkeit der Schüler. Der Schulleiter stellte den Oberstufenkoordinator Wolf Berner, Lehrerin Heidi Buchholz sowie die Schülersprecherinnen Josi Brandt und Pia Wildner vor.

Nach Gitarrenmusik von Benjamin und Valentin Zieger sowie einem Stück am Keyboard von Jonah Kriegelstein führten Schülerhostessen die Sechstklässler durch die Schule. In vielen Räumen erwarteten Lehrer und Schüler die Besucher, um ihnen über den Unterricht und Ergebnisse von Projekten zu berichten und Fragen zu beantworten.

Im Schulanbau präsentierten die Klasse 10 c und Lehrerin Petra Dräger eine Ausstellung über die Schulgeschichte allgemein und speziell die des Seelower Gymnasiums. Die Lehrerinnen Petra Wilpert und Ilona Spitzer stellten das Schulpartnerschaftsprojekt mit Brest vor.

Schnupperunterricht

Pfarrer Thomas Krüger betreute die Präsentationen zu den Fächern Religion und L-E-R. Die Sechstklässler konnten zudem am Schnupperunterricht bei Frank Seifert im Fach Chemie, bei Dr. Jürgen Wichmann in Französisch und bei Ina Ruhmke in Russisch teilnehmen. Während des Schnupperunterrichtes ihrer Sprösslinge ließen sich viele Eltern durch die Schule führen.

Für einen anschließenden Imbiss sorgten Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12. Die Präsentation des Gymnasiums endete gegen Mittag mit einem von Physiklehrer Frank Seifert vorgeführten effektvollen Fontänen-Experiment.