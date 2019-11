René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des Mauerfalls hat der CDU Kreisverband zusammen mit der Gedenkstätte "Opfer der politischen Gewaltherrschaft" am Sonnabend in das Kleist Museum eingeladen. Kulturwissenschaftler Konrad Tschäpe erinnerte in seinen Vortrag an diesen Abend vor 30 Jahren, schlug aber auch den Bogen zu anderen Ereignissen an diesem Datum. Revolutionsführer Robert Blum wird am 9. November 1848 hingerichtet. 70 Jahre später ist das Ende des Kaiserreichs am 9. November besiegelt. Der dunkelste Teil der deutschen Geschichte folgt am 9. November 1938 mit der Reichspogromnacht. Schließlich am 9. November 1989 die friedliche Revolution in der DDR.

Nicht zu übersehen war Stadtverordneter Christian Federlein mit einem "Ich war dabei" T-Shirt, das seinen Ausweis zeigt, mit einem Stempel auf dem Passbild. Den gab es beim Grenzübertritt nach Westberlin am Abend des 9. November 1989 für alle.

Bürgermeister Claus Junghanns schaut auf die historische Bedeutung des Tages. "An wenigen Daten machen sich so unterschiedliche, freudige und leider auch furchtbare, Ereignisse fest. Ich bin den vielen Menschen in Frankfurt, die damals den Mut zusammengenommen haben und für Freiheit und Demokratie auf die Straßen gegangen sind, dankbar".

Stefan Große Boyman zollt den Menschen, die für Freiheit aufgestanden sind, großen Respekt. "Wir sind verpflichtet für unsere Freiheit und Demokratie zu streiten". Nach Verlesung der Gedenkworte durch Markus Derling wurde noch die Friedensglocke an der Oder geläutet.