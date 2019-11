Thomas Berger

Müncheberg (Freier Autor) Fast drei Jahrzehnte, von 1979 bis 2008, stand Erwin Walde an der Spitze des Vereins. "Er ist so etwas wie unser wandelndes Lexikon", sagt Karl-Heinz Wittich, der heutige Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins D 782 Müncheberg und Umgebung, über seinen Vor-Vorgänger in diesem Amt. Dem er bei der Eröffnung der 36. Vereinsschau am Wochenende, zugleich eine Feier des hundertjährigen Vereinsbestehens, eine spezielle Würdigung für das lange Engagement überreichte.

54 Jahre ist Walde dabei, keines der heute knapp 40 Mitglieder bringt es auf eine längere Zeit. Und das größte Geschenk zum runden Geburtstag hat denn auch der Ex-Vorsitzende seinem Verein gemacht: Eine Chronik, deren erstes knappes Dutzend Exemplare bei dem Festakt an die anwesenden Ehrengäste überreicht wurde. Vor allem im Frühjahr hatte Walde, wie er auf Nachfrage erzählte, noch einmal viel Arbeit in die Aufarbeitung des Materials gesteckt. Schließlich ist ganz vieles erfasst. Zum Beispiel die Ausstellungen: Seit 2006 sind die alten GEKO-Hallen zum festen Domizil geworden, davor dienten unter anderem das frühere Jugendclub-Gebäude in der Rudolf-Breitscheid-Straße, die einstige Molkerei und andere Standorte mehrfach als Austragungsort der Traditionsveranstaltung.

Diese präsentierte nun zum Vereinsjubiläum mehr als 600 Tiere, sagte Wittich, noch etwas mehr als sonst. Nach dem großen Andrang am Freitagabend, wo sich zum Auftakt vor allem Kaufinteressenten einfanden, war am Sonnabendmorgen, als oftmals komplette Familien ihre Runden drehten, der eine oder andere Käfig schon leer. Zu bestaunen gab es aber noch immer genug. Das zeigte Wittich Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke) und anderen Ehrengästen bei einer kleinen Führung, die von Turgauer Mönchen, einer seltenen Taubenart, bis zu Höckergänsen und Perlhühnern reichte. Noch bis kurz vor der Jahrtausendwende hatte der Verein auch eine starke Nachwuchssektion, selbst danach zumindest einzelne Kinder und Jugendliche. Heute sei es aber trotz aller Bemühungen, beispielsweise der speziellen Einladung an die Kindergärten, äußerst schwierig, die Jugend noch für dieses Hobby zu begeistern, wie der Vereinschef offen einräumte. Schließlich geht es um Zeit, Aufwand, die Sorge um lebende Tiere. Das Durchschnittsalter im Verein selbst liege bei 76,5 Jahren, hat Erwin Walde errechnet. Aber neben dem eigenen Bestand sind es viele oft treue Gastaussteller, die zur Vielfalt der Vereinsschau bei­tragen.

Analog zu dem, was in der Chronik nachzulesen ist, erinnerte die Bürgermeisterin in ihrem Grußwort daran, dass es zum Teil auch der Mangel war, der gerade jeweils in den Nachkriegsjahren die Notwendigkeit ergab, mit Kleintierhaltung auf Eigenversorgung zu setzen. Entwickelt habe sich daraus ein reiches ehrenamtliches Engagement, das "wichtig für unser gesellschaftliches Leben in Müncheberg ist und es bereichert".

Zahlreiche Gratulanten

Zu den Gratulanten gehörten ebenso Stadtverordnetenvorsteher Frank Hahnel (Linke), die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin, Frank Geißler für den Heimatgeschichtsverein und Monika Roth (SPD) namens des Ortsbeirats. Ihrem Mann, dem ebenfalls anwesenden früheren Bürgermeister Reinhold Roth, dankte Wittich für die schon zu dessen Amtszeit erfolgte Unterstützung seitens der Stadt. Grüße vom Landesverband überbrachte Gisbert Zastrow.

Zu den Besuchern gehörte die dreijährige Liz, mit ihrer Mutter Marie Blankenfeld aus Letschin gekommen. "Oma und Opa sind hier Vereinsmitglieder", berichtete diese, während ihr Töchterchen einem der Kaninchen eine halbe Möhre hinhielt. Und ihre Schwester, Liz’ Tante, war früher mal im Jugendbereich selbst dabei.