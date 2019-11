dpa

Dallgow-Döberitz (dpa) Nach einem Unfall auf der B5 bei Dallgow-Döberitz (Landkreis Havelland) ist ein Familienvater aus dem Wagen ausgestiegen - und überrollt worden.

Der 32 Jahre alte Mann starb, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Sonntagabend mitteilte. Im Wagen saßen auch eine 27 Jahre alte Frau und drei Kinder im Alter von einem, drei und sieben Jahren - nach Angaben des Sprechers handelte es sich um die Frau und die Kinder des Mannes. Die Kinder seien verletzt worden, die Frau stehe unter Schock. Der Wagen war gegen 18.45 Uhr gegen eine Leitplanke gefahren. An der Bundesstraße war die Sicht am Sonntagabend wegen Nebels stark eingeschränkt.