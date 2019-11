Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Als die Beeskower Delegationsmitglieder des Neuen Forum in der Kreisdienststelle der Staatssicherheit einen schmucklosen Raum betreten, schließt sich hinter ihnen die Tür. Verdutzt stellen die Bürgerrechtler fest: Die Fenster sind verschlossen, die Türen haben innen keine Klinken. Nach einigen Minuten öffnet ein Mitarbeiter der Dienststelle, als wäre nichts gewesen, die Tür. War das Einsperren Unachtsamkeit oder eine kleine subtile Machtdemonstration nach dem Motto "Wir können auch anders!"? In den Aufzeichnungen des Zeitzeugen Matthias Alward, damals Pressesprecher der Beeskower Gruppe des Neuen Forum, bleibt diese Frage unbeantwortet. Die Szene ist jedoch typisch für die fragile Übergangszeit: Die Mauer war schon gefallen, der Staat und seine Dienststellen, zumal abseits der Großstädte, aber noch in Teilbereichen funktionsfähig. Wie sich diese vage Situation für die Bürgerrechtler anfühlte, die sich in Beeskow am 6. Dezember 1989 anschicken, die Stasi-Dienststelle friedlich, aber konsequent zu inspizieren, das schilderten am Samstag, dem 30. Jahrestag des Mauerfalls, die Zeitzeugen und späteren Mitglieder des Bürgerforums, Matthias Alward, Siegfried Busse, Theodor Kunstmann und Walter Scholz in der Alten Schule. Die Begegnungen mit der Staatsmacht reichen von der vertrauensvollen "Sicherheitspartnerschaft" mit der Polizei bis hin zur unverholenen Drohung gegen Siegfried Busse, als der den Abtransport der Waffen überwacht (37 MPs, 40 000 Schuss): "Du bis der erste, den wir an die Wand stellen, wenn es mal wieder anderes kommt!"

Kritik an AfD

Die Talkgäste erinnerten unter der Moderation von Tilman Schladebach nicht nur an die Zeit vor 30 Jahren, sondern spannten den Bogen bis heute. So kritisierten sie, dass der Begriff "die Wende vollenden" von der AfD für den Wahlkampf genutzt wird. Wie wichtig es ist, auch drei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer die Erinnerung wach zu halten, zeigt die emotionale Wortmeldung eines Bürgers, der nach eigenen Angaben in der Arrestzelle der Stasi in der Liebknechtstraße festgehalten worden war. Man sei nach der Wende zu lasch mit den verantwortlichen Personen umgegangen, so der Zeitzeuge.

Im Anschluss an die Talkrunde gab es in der Marienkirche eine Multimedia-Show von Matthias Alward unter Mitwirkung von Pfarrer Tobias Kampf und Sabine Alward. Mit improvisierter Musik, Original-Dokumenten, Reden und Fotos wurde an die Wendezeit in Beeskow erinnert. Der Nachmittag zum Erinnern und Gedenken hatte mit einer Rede des Landrats Rolf Lindemann in der Kirche und einem anschließenden Friedensgebet begonnen.