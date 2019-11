Caroline Strang

Ulm (dpa) Nein, danke", ist die wohl häufigste Antwort, die eine Kassiererin im kleinen Supermarkt um die Ecke auf die Frage hört, ob der Kunde den Kassenzettel mitnehmen möchte. Wer braucht schon einen Beleg über den Kauf von vier Bananen und einer Packung Milch?

Die Frage, ob der Kassenzettel überhaupt ausgedruckt werden soll, wird es allerdings vom kommenden Jahr an nicht mehr geben. Dann nämlich, so hat der Bundesrat bereits vor drei Jahren entschieden, muss der Beleg ­gesetzlich verpflichtend ­aus­gedruckt werden – sofern es ein elektronisches Kassensystem gibt. Die Maßnahme ist ein Teil eines Regelwerks "Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an ­digitalen Grundaufzeichnungen".

Problem in Pommesbuden

Was in den meisten Supermärkten und großen Läden schon üblich ist, stellt Eisdielen, Wochenmarktstände, Diskos oder Pommesbuden vor Herausforderungen. Denn dort ist es zumindest in Deutschland bisher unüblich, die Bons auszudrucken. Genauso wie in der Disko, wo am überfüllten Tresen ein Getränk nach dem anderen bestellt wird. Es soll Ausnahmen der"Belegausgabepflicht" geben, heißt es. Wie diese aussehen, ist noch nicht klar.

Der Handelsverband hält wenig von den neuen Regeln. "Viele Händler drucken den Beleg nur aus, wenn der Kunde ihn benötigt. Dadurch ließ sich bisher viel Papier einsparen – dieses kleine Stück Nachhaltigkeit geht durch die Regelung verloren", sagt ein Verbandssprecher des HDE. Am Ende führe diese Vorschrift nur zu einer Mehrbelastung von Handel und Umwelt, denn der Einzelhandel sorge mit den eingesetzten Kassensystemen schon lange dafür, dass Steuern ordnungsgemäß abgeführt werden.

Die Regierung sah dennoch Handlungsbedarf. Das Wirtschaftsministerium erklärt auf Anfrage dieser Zeitung: "Die Belegausgabepflicht dient der verstärkten Transparenz, da leichter nachvollziehbar ist, ob Steuerpflichtige ihren steuerlichen Pflichten entsprechen." Diese Transparenz wirke der Steuerhinterziehung entgegen. Denn anhand eines ausgegebenen Belegs könne im Rahmen einer Kassen-Nachschau oder einer Außenprüfung leicht geprüft werden, ob der Geschäftsvorfall durch den Steuerpflichtigen, also den Händler, aufgezeichnet wurde. Dazu müssten die Prüfer nur die Belegangaben mit den aufbewahrten Daten des Steuerpflichtigen abgleichen.

Für die Kunden indes ändert sich wenig. Denn der Gesetzgeber hat zugleich festgelegt, dass der Kunde den Kassenzettel nicht annehmen muss. Niklaas Haskamp von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht in der Belegausgabepflicht durchaus Vorteile für die Kunden: "Durch die Belegpflicht wird es Verbrauchern erleichtert, auf jeden Fall einen Kassenbon zu bekommen, auch ohne nachfragen zu müssen." Das mache es im Fall einer Reklamation einfacher, den Kauf nachzuweisen.

Ein Bon muss Kunden übrigens nicht grundsätzlich auf Papier ausgehändigt werden. Viele Menschen wollen diese gar nicht anfassen, denn sie bestehen zumeist aus Thermopapier, das häufig die gesundheitsschädliche Chemikalie Bisphenol A enthält. Diese Bedenken allerdings hat die EU Ernst genommen. Händler sollen ebenfalls von 2020 an nur noch Bons ausgeben dürfen, die frei von Bisphenol A sind.

Der Beleg kann auch digital aufs Handy geschickt werden. Diese Praxis nutzen noch wenige Kunden und Märkte, aber die Macher von Apps wie Anybill hoffen darauf, dass sich das ändert. "Für Verbraucher ist Anybill eine zentrale App, um Kassenzettel direkt an der Kasse digital auf das Smartphone zu erhalten", erklärt Gründerin Lea Frank.

Die Vorteile: "Man hat den richtigen Kassenbon für Rückgaben, Umtausch- oder Garantieleistungen immer mit dabei und der Kassenzettel kann nicht mehr verblassen oder verloren gehen." Die Belege könnten zudem für die Buchhaltung oder Steuererklärung exportiert und direkt verwendet werden.

Wer solch eine App nutzen will, muss sich allerdings im Klaren darüber sein, dass die Daten gespeichert werden – unter Umständen auch die Rechnung der Apotheke mit den Angaben über Medikamente. Verbraucherschützer Haskamp gibt zu Bedenken: "Die Speicherung sensibler Daten bei Drittanbietern birgt immer das Risiko des Zugriffs durch Dritte."

Eventuell räumten sich die ­Anbieter selbst ein Zugriffsrecht ein oder die Daten seien nicht ausreichend gegenüber Hackern geschützt. "Wer auf Nummer sicher gehen will, behält sensible Daten bei sich." Lea Frank hält dem ­entgegen: "Alle Daten werden nach den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung auf europäischen Servern gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben".