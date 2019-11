Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Wenn sich auch einiges bei der Einheit ändert, wie unlängst die beiden Neuzugänge, das Verletzungspech bleibt ihnen treu. Nach Marvin Stephan Ehrke und Florian Klose, erwischte es auch Maximilian Walter im Abschlusstraining. "Ich kann kaum laufen, werde zwar auf der Bank sitzen, aber es müsste schon etwas Besonderes passieren, dass ich tatsächlich auf Feld muss", erklärte der Bernauer. So blieb dem Einheit-Trainer auch gar nichts weiter übrig, als Neuzugang Luca Radecke von Anfang an auf das Feld zu schicken. So nahmen auf der Ersatzbank neben Ersatztorhüter Nico Reimann, Martin Thiele und der formschwache Henri Gomez Amsatu Platz.

Gastgeber spielbestimmend

Hinter vorgehaltener Hand sprachen die Bernauer auch vom Ziel, wenigstens einen Punkt beim Tabellenzweiten zu holen. Doch auch davon war nach Anpfiff wenig auf dem Platz zu sehen. Die Gastgeber bestimmten klar das Spiel, Bernau wirkte ängstlich. Nach dem Pfostentreffer per Kopf von Martin Kohlmann, nach Ecke von Tim Bolte bereits in der ersten Minute, vielleicht auch kein Wunder. Kurz darauf verfehlte Melvin Gohlke nach Einwurf von Bolte bis in den Sechzehner der Gäste knapp (3.). Nach 19 Minuten flog zum ersten Mal ein Ball in Richtung Blau-Weiß-Tor, doch Sam-René Bartz verfehlte aus 20 Metern doch um einiges das Ziel.

Bernau kam mit dem recht aggressiven Pressing von Petershagen-Eggersdorf teils sogar in der Hälfte der Gäste überhaupt nicht zurecht. Jedoch zerstörte es fast jede Offensivaktion der Einheit im Keim. Defensiv standen sie jedoch gut, bis auf Standard-Situationen ließen sie kaum Aktionen zu. Bei einem Freistoß von Roger Sobotta aus 25 Metern halbrechter Postion musste sich Niklaas Seifarth lang machen (24.), doch das waren die Höhepunkte der ersten Hälfte.

Nach dem Wechsel flammte kurz mehr Engagement bei den Gästen auf. Aber es dauerte nicht lange, da passte sich das Spiel dem Dauergrau des Tages nahtlos an. Durch Standards kam Blau-weiß einige Male gefährlich vors Tor. Doch Seifahrth und Julian Graf verhinderten mit viel Einsatz einen Rückstand. Der schien dann aber schier unausweichlich zu sein, als Schiedsrichter Steffen Seifert zum Elfmeter pfiff (55.). Er hatte ein Foulspiel von Graf an Anton Feiler im äußersten rechten Eck des Strafraumes gesehen. Der Gefoulte nahm selbst Maß, jedoch zu ungenau, der Ball klatschte an die Latte. Mit einem schnell ausgeführter Freistoß von Bolte ließ sich Seifarth nicht überraschen und fischte den Ball, noch bevor die Mauer stand, aus dem Eck (63.). Danach spielte eigentlich nur noch Bernau. Einen Schuss von Dennis Kamin lenkte Blau-Weiß Keeper Florian Rudolph gerade noch so um den Pfosten (72.). Danach wurde es an der Außenlinie laut bis zum Abpfiff, da sich die Bernauer in mehreren Szenen benachteiligt fühlten.

Entscheidungen umstritten

Ein gutes Händchen bewies der Schiedsrichter in manchen Situationen tatsächlich nicht. Ein Handspiel im Strafraum blieb ungeahnt und bei Bernauer Luca Radecke ahndete er sogar eine Schwalbe mit Gelb. "Ich habe richtig einen Tritt abbekommen", sagte der Neuzugang und zeigte dabei nach Spielschluss auf eine große Beule auf dem Oberschenkel, die er mit Eiswürfeln in Schach hielt. Seinen Einstand schätze der 20-Jährige als gut ein und damit war er nicht allein. "Ich fühle mich hier wohl, habe einen Monat kein Fußball gespielt, muss erst wieder richtig reinkommen", sagte der 1,90-m-Offensivmann. Wohin ihn seine weitere Zukunft führt, ließ er jedoch offen. "Ich möchte wieder Spaß am Fußball bekommen, und da glaube ich, bin ich hier in Bernau auf dem richtigen Weg, zumal ich auch viele Freunde in der Mannschaft habe."