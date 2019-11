BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Freitag, 15. November, findet in der Umweltpyramide des Umweltschutzzentrums Krugpark ein Bildvortrag mit dem Titel "Norwegen - von Kristiansand nach Bergen" statt. Michael Weggen spricht über seine Reiseeindrücke in Südnorwegen und untersetzt sie mit beeindruckenden Bildern dieser Landschaft. Mit seiner neuen Tonbildschau bewegt sich Michael Weggen abseits der Touristenmagistralen durch das südliche Norwegen. Von Kristiansand aus geht es durch Gebirgstäler und über Hochflächen zum Lysefjord, ein eingeklemmter Felsbrocken und eine Predigerkanzel werden erwandert und der Fjord mit dem Schiff abgefahren. Von Stavanger führt dann der Weg über die Inselwelt der Atlantikküste, am Hardangerfjord entlang schließlich in die alte Hansestadt Bergen. Der Vortragsabend wird vom Bürgerbeirat der Eigenen Scholle/Wilhelmsdorf mit Unterstützung der Stadt durchgeführt. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Dauer ca. Stunden. Der Eintritt ist frei. Zur Unterstützung der Arbeit des Krugparks ist eine Spende jedoch gern gesehen.