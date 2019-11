Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Vor 81 Jahren, am 9. November 1938, brannte auch in Brandenburg an der Havel die 1882 errichtete Synagoge in der Großen Münzentsraße nieder. Vom Gebäude blieb nur die südliche Außenwand erhalten. Die Brandstiftung wurde durch die Brandenburger Feuerwehr bewerkstelligt. Sie fachte das Feuer mit Brandbeschleuniger, Benzin an. Organisator der Zerstörung und antisemitischen Übergriffe war Wilhelm Sievers, der damalige Oberbürgermeister der Stadt. Während des Pogroms wurden der Rabbiner Josef Rosenzweig und der Chasan, die beide im Vorderhaus wohnten, schwer misshandelt. Auch der Jüdische Friedhof der Stadt wurde geschändet und die Trauerhalle verwüstet. Am 13. April 1942 schließlich mussten sich die verbliebenen Brandenburger Juden und Jüdinnen zur Deportation zum Bahnhof der Stadt begeben, die 52 von ehemals etwa 200 Menschen wurden von der Polizei eskortiert. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden sie beschimpft, verhaftet, gequält und eingesperrt. Von den 200 Juden, die bis dahin in der Stadt lebten, überlebten lediglich zehn den Nationalsozialismus.

Die Evangelische Jugend erinnert an dieses Ereignis seit vielen Jahren gemeinsam mit Partnern der Ökumene, der Jüdischen Gemeinde und mit Vertretern der Stadt Brandenburg. So auch in diesem Jahr. Mit lebenden Denk-Mälern versinnbildlichte die evangelische Jugend in der Hauptstraße und auf dem Neustädtischen Markt, dass die Vergangenheit nicht vergessen werden darf, wenn die Deutschen in einer freien und vielfältigen Gesellschaft leben wollen. Die Reaktionen der Passanten auf die still dastehenden zumeist jungen Menschen, die mit Koffern und dem gelben Judenstern gekennzeichnet an der Ecke zur Großen Münzenstraße und am Fußgängerüberweg zur Sankt-Annen-Galerie standen, reichten am Sonnabend von verständnislos über erschrocken bis hin zu ablehnend. Nicht selten gaben sich die Menschen, die zumeist zum gemütlichen Bummel unterwegs waren, auch große Mühe die kleinen Gruppen zu übersehen.

Im Anschluss an die stille Erinnerung wurde am ehemaligen Standort der Synagoge in der Großen Münzenstraße mit einer Andacht an die während der Schoah verfolgten und ermordeten Jüdinnen und Juden gedacht.