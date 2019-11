René Wernitz

Havelland/Köln (MOZ) Die 1974 in Bonn geborene und seit 12 Jahren im Westhavelland lebende Juli Zeh wurde durch die Stadt Köln mit dem Heinrich-Böll-Preis 2019 ausgezeichnet. Die Bestsellerautorin nahm den mit 30.000 Euro dotierten Preis am Freitag entgegen.

Ihre Entscheidung hatte die Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Henriette Reker bereits Ende Mai getroffen. Juli Zeh gehöre zu den Schriftstellerinnen, die einen der ersten Plätze in der deutschen Gegenwartsliteratur für sich in Anspruch nehmen dürfen, hieß es seinerzeit zur Begründung. Wohl keine deutschsprachige Autorin habe in der vergangenen Zeit so viel von sich reden gemacht wie Juli Zeh. Sie bewege sich in ihren Schriften im Grenzbereich von Literatur und Politik, im Grenzbereich von Dichtung und Wahrheit, Dichtung und Realität.

"Das ist eine großartige Auszeichnung für eine Brandenburger Autorin. Herzlichen Glückwunsch an Juli Zeh. Ich freue mich über diese Ehrung für sie, die mit dem Namen eines der wichtigsten deutschsprachigen Autoren der Nachkriegszeit verbunden ist. Juli Zeh hat Gespür für Geschichten und ist eine wichtige Stimme in den gesellschaftlichen Debatten Deutschlands. Vor allem aber ist sie eine große künstlerische und politische Stimme unseres Landes", lobte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der Preisverleihung. Mit ihrem Roman "Unterleuten" habe sie Brandenburg eine literarische Bühne gegeben.

Dieses im März 2016 erschienene Buch erzählt vom Zusammenleben einer Dorfgemeinschaft in der fiktiven brandenburgischen Ortschaft "Unterleuten". Die dortige Idylle gerät ins Wanken, als ein Investor einen Windpark errichten will. An den Auswirkungen, Spannungen und Auseinandersetzungen droht die Dorfgemeinschaft schließlich zu zerbrechen, heißt es unter anderem in der Kurzbeschreibung.

Rita König, selbst Autorin aus dem Westhavelland, schrieb Ende März 2016 in ihrer BRAWO-Buchrezension: "Es geht um Einheimische und Zugereiste, um diejenigen, die sich seit der Gründung der LPG bekriegen, und diejenigen, die aus Westberlin aufs Dorf ziehen und entweder Außenseiter bleiben wollen oder sich einmischen - ohne eine Ahnung davon zu haben, wie die Leute hier ticken. Wie sie denken, wonach sie sich sehnen, nach welchen Grundsätzen sie handeln. Eine Dorfgemeinschaft mit mehr als dreißig Figuren; elf von ihnen kommen im Verlauf der 635 Seiten selbst zu Wort. Dabei zeichnet Juli Zeh ein messerscharf beobachtetes filigranes Gespinst aus Freundschaft, Feindschaft, Verwandtschaft, Bekanntschaft - vor allem jedoch aus Abhängigkeiten. Sie analysiert meisterhaft Beziehungen und ihre Abgründe, in Liebe und Nachbarschaft."

"Unterleuten" gehörte 2016 zu einem der meistgelesenen Bücher in Deutschland. 2018 wurde der Gesellschaftsrom für das ZDF als Dreiteiler im Brandenburgischen verfilmt. Die Ausstrahlung erfolgte noch nicht. Laut ZDF-Angaben soll "Unterleuten" voraussichtlich im Frühjahr 2020 ins Fernsehen kommen.