Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Seit dem 30. Oktober war Heidemarie R. aus Schönwalde-Siedlung nicht mehr gesehen worden. Nun wurde ihre Leiche im Havelkanal in der Nähe der Schönwalder Schleuse entdeckt. Zeugen hatten der Polizei am Sonntagvormittag einen leblosen Körper im Wasser gemeldet. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte dieser geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der weiblichen Person feststellen. Im Zuge der Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass es sich um die vermisste 60-Jährige handelt. Diese war von einem Bekannten als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht in ihre Wohngemeinschaft zurück gekehrt war.