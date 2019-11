Martina Gubernus

Schwedt Nach einer langen Reise kehrte das deutsche Fudokan-Karate-National-Team erfolgreich aus Sindelfingen in Baden Württemberg zurück – unter ihnen vier Athleten aus dem Schwedter Karate-Verein sowie ihre Begleiter. Die Oderstädter haben sich dort mehrere Medaillen erkämpft. So bekam Dietmar Gubernus Gold in der Kategorie Kata-Einzel/Ikkaido/Fudokan, John Perdelwitz holte zweimal Bronze in der Kategorie Kata-Team/Fudokan sowie Kata-Team/Sport, Patrick Fechner gewann Silber in der Kategorie Kata-Team/Fudokan und Hanna Strache erkämpfte zweimal Gold in der Kategorie Kata-Einzel/Ikkaido/Fudokan sowie Kata-Einzel/Ikkaido/Fudokan.

Die Fudokan-Karate-Weltmeisterschaft wurde zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen. Unter den 1700 Athleten aus 30 Nationen starteten die Oderstädter Dietmar Gubernus (4. Dan), John Perdelwitz (1. Dan), Patrick Fechner (4. Kyu) und Hanna Strache (6. Kyu). Für Perdelwitz war es bereits die zweite WM-Teilnahme. Er ging vor sechs Jahren in Prag schon einmal an den Start.

Nach dem die Qualifikation zur WM durch den technischen Direktor der Fudokan-Akademie bestätigt wurde, begann für die Athleten ein monatelanges, intensives und regelmäßiges Training, welches eiserne Disziplin erforderte. Um mit den Besten der Welt in den Wettstreit treten zu können, trainierten sie einmal monatlich im Berliner Verein Athlanta unter der Leitung von Sensei Thomas Coohts, technischer Direktor der Fudokan-Akademie. Im heimischen Verein wurde zwei- bis dreimal wöchentlich und je nach freier Zeitkapazität einmal wöchentlich im Prenzlauer Verein Azato trainiert. Trotz der anstrengenden Einheiten, der vielen Freizeit, die geopfert wurde und so manch kritischer Worte, wollte doch jeder nur das Eine: dabei sein.

Die WM, die drei Tage dauerte, wurde mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Die Tage waren voller Spannung, Aufregung, Daumen drücken, mitfiebern und natürlich Spaß und Freude am Karate. Unter den strengen Augen der Kampfrichter stellte jeder sein Können unter Beweis.

Trainer Sensei Dietmar Gubernus war voller Stolz und Dankbarkeit, war es doch für ihn als Trainer und Athlet eine doppelte Herausforderung. Seine Schüler bis zur WM begleiten zu können, war sein größter Traum. Sehr emotional nahmen alle ihre Medaillen verdient entgegen. Am Ende dieser WM waren sich alle einig: Diese tollen Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen werden noch lange in Erinnerung bleiben. Der Vereinsvorsitzende, Dietmar Gubernus, möchte danke sagen an die Stadtwerke Schwedt sowie die Stadt Schwedt mit dem Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur und Sport für ihr Interesse und die finanzielle Unterstützung, nicht zu vergessen die fleißigen Helfer im Hintergrund. "Sie sind bedingungslos für uns da und stets unsere treuen Begleiter", so Gubernus.