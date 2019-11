Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Nach einigen Kilometer Fußmarsch und Fahrt in würdigen Fahrzeugen kamen die Narren des Premnitzer Carneval Club gegen 11.11 Uhr vor dem Rathaus inPremnitz an, um den Schlüssel der Stadt vom Bürgermeister Ralf Tebling zu fordern.

Er weigerte sich auch nicht lang oder kämpfte gar um seine Regierungsgewalt: "Hiermit gebe ich die Regierungsgeschäfte ab - und lasst mich bis Aschermittwoch damit in Ruhe", übergab er schmunzelnd den Schlüssel an die Prinzenpaare Celine und Dorian Dombek sowie Hannah und Enno. Viele Premnitzer waren am Rathaus anwesend, vor allem Schüler der AWO-Sozial-Schule in Prmenitz zogen bereits bunt kostümiert mit dem Tross durch die Stadt.