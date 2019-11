Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Die Polizei hat am Sonnabend in Wittstock an der Kirchgasse eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Am Morgen soll ein 61-Jähriger dort einen 40-Jährigen mit einem Stück Dachlatte attackiert und ihn auf den Kopf geschlagen haben. Der 40-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht und ließ diese von einem Arzt behandeln.