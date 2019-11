MOZ

Hönow (MOZ) Ein VW Caddy ist am Freitag um 18.20 Uhr in nur 12 Minuten vor einem Lebensmittelmarkt in der Mahlsdorfer Straße aufgebrochen worden.

Der Fahrer hatte seinen Wagen kurz abgestellt. Als er wiederkam, stand eine Tür offen. Eine Spiegelreflexkamera wurde gestohlen. Außerdem funktionierte die Fahrzeugelektronik nicht mehr fehlerfrei.

Der Schaden beträgt ungefähr 1400 Euro.