Markus Kluge

Wulkow (MOZ) Ein betrunkener 40-Jähriger sorgte in der Nacht zu Sonnabend für jede Menge Ärger auf dem Oldiebasar in Wulkow. Laut der Polizei, die gegen 0.25 Uhr dort zum Einsatz kam, hatte der Mann seine neue 25-jährige Freundin und einem 32-jährigen Sicherheitsmitarbeiter geschlagen. Der 40-Jährige war betrunken und drohte damit, dass er mit einem Lkw alle umfahren würde. Danach verbarrikadierte sich der Mann in seinem Wohnwagen und öffnete die Tür auch nicht, als die Polizeibeamten eintrafen. Die Beamten verschafften sich Zutritt und brachten den Mann zu Boden. Dabei wehrte er sich und wurde verletzt. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige hatte einen Atemalkoholtest von 1,25 Promille. Der Mann wurde von einem Arzt untersucht und war gewahrsamstauglich. Er wurde am Vormittag nach Belehrung entlassen. Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.