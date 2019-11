René Wernitz

Premnitz (MOZ) Durch Zeugen wurde am Sonntagmorgen der Brand in einer Gartensparte in Premnitz bemerkt. Unverzüglich alarmierte Feuerwehr- und Einsatzkräfte konnten das Niederbrennen der Lube nicht verhindern.

Nachdem die Feuerwehr den Brandort an Kriminaltechniker zur Brandursachenermittlung übergeben hatte, wurde festgestellt, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Ein 15-Jähriger geriet ins Visier der Ermittler. Der Jugendliche verstrickte sich in einer ersten Befragung in Widersprüche. Darüber hinaus konnten Spuren gesichert werden, die eine Tatbeteiligung durch ihn wahrscheinlich erscheinen lassen.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige in die Obhut seiner Angehörigen übergeben. Die Kripo setzt die Ermittlungen fort. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro Menschen kamen nicht zu Schaden.