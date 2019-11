Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein Naschgarten mit 36 Pflanzen ist am Montag in der Oranienburger Kita Knirpsenland am Sandhausener Weg gepflanzt worden. 650 Euro hatte die Stiftung des Einfamilienhausbauers "Town & Country" dafür gespendet.

"Wir wollen die Begegnung von Kindern mit der Natur fördern", erklärte Stiftungsbotschafter Christian Kaszemekat die Initiative. Schon ab dem kommenden Sommer sollen die Schützlinge von Kita-Leiterin Ellen Parpat im Kindergarten Stachel-, Johannis- und Himbeeren, aber auch Kirschen und Zwergpfirsische pflücken können.